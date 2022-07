Gustavo Petro se refirió a la sustitución de cultivos ilícitos: “Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, hay que cultivar más maíz en Colombia”

Foto de archivo. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. REUTERS/Luisa González.

A tan solo un mes de su posesión como presidente electo Gustavo Petro ha realizado una serie de nombramientos vislumbrando lo que serán sus próximos cuatro años de mandato. El líder del Pacto Histórico se pronunció sobre uno de sus principales temas de Gobierno, la reforma que se realizará al sector agrario.

El futuro Jefe de Estado mencionó a través de La W, la necesidad de atender el campo y dejarlo de ver como un sector del país atrasado y que solo se presta para ser uno de los principales inconvenientes de la nación. “No hayan campesinos abandonados en paramos y selvas donde lo único que pueden cultivar la economía ilegal porque no hay otra manera, sino que el campesinado se pueda fortalecer y tener derechos en Colombia, ese mundo agrario que por no ser agrario es atrasado o pasado, por el contrario ese mundo agrario necesita una institucionalidad y transformaciones, acá se necesita mucho apoyo internacional”.

El presidente electo en este punto recordó que cuando constantemente hablaba de que no va a expropiar, su intención es comprar tierras productivas para campesinos sin tierra. Acá resaltó con un ejemplo: “Gustavo Bolívar en el Congreso demostró que se gasta más fumigando una hectárea que comprando una para el campesino, he ahí la irracionalidad de los procesos que hemos vivido, ¿por qué no le podemos comprar tierra fértil al campesino? ... Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, hay que cultivar en Colombia más maíz en Colombia , hay que hacer una ‘balanza’”, indicó el futuro Jefe de Estado Petro.

Otro de los aspectos resaltados por Gustavo Petro fue la importancia de una soberanía alimentaria, porque así no solo se lucharía contra uno de los problemas del país como es la desnutrición, sino también se aprovecharían correctamente hectáreas y cultivos evitando que sean entregados a la ilegalidad.

“Soberanía alimentaria es que un país pueda cultivar los nutrientes básicos para alimentar a su población. Entonces el objetivo de la reforma agraria que es la democracia, que es que no haya campesinos sin tierras o abandonados”, indicó el presidente electo.

Gustavo Petro aseguró que buscará eliminar la Procuraduría en su gobierno

El Acuerdo Nacional que ha impulsado el presidente electo Gustavo Petro para adelantar las reformas propuestas tendrá pruebas de fuego en su primer año legislativo. Según anunció el próximo mandatario, entre los primeros proyectos se incluirá la reforma al poder público que contempla eliminar la Procuraduría General de la Nación.

“Propondremos una reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para responder al mandato que la Constitución Política de 1991 les otorgó, respetando el sistema de pesos y contrapesos y el equilibrio de poderes, para lo cual deben eliminarse la duplicidad de funciones, las grandes, ineficientes y costosas nóminas nacionales y territoriales”, había consignado Petro en su plan de gobierno en campaña.

Sin embargo, la idea se fue consolidando en una eliminación del Ministerio Público; una propuesta que ya habían sostenido candidatos como Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, con el objetivo de otorgarle mayores herramientas para investigar y sancionar los casos de corrupción desde el poder judicial.

El electo presidente afirmó en entrevista con la W Radio que sí contempla incluir esa reforma en el primer paquete legislativo de su gobierno. Un proyecto que plantea como cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en un fallo que condenó al país por la destitución de Petro en el año 2014 cuando era alcalde de Bogotá por parte de la Procuraduría.

