Reforma tributaria: gobernadores pedirán a Gustavo Petro que el recaudo del impuesto de bebidas azucaradas sea para los Departamentos

Héctor Olimpo Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Departamentos. FOTO: Gobernación de Sucre

Los gobernadores del país ya tienen lista la propuesta que necesitan sea incluida en la reforma tributaria que presentará el presidente electo, Gustavo Petro, al Congreso de la República para recaudar 50 billones de pesos. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, Héctor Olimpo Espinosa, afirmó que son tres puntos indispensables para mejorar las arcas de los Departamentos e invertir en temas de gran impacto en las regiones.

El primero de los puntos propuestos es que el recaudo del impuesto a las bebidas azucaradas pase a los Departamentos, ya que hacerlo ayudará a financiar el déficit de salud de los territorios y la quiebra de los hospitales públicos, pues son dos billones de pesos que tendrían a disposición.

Espinosa se mostró esperanzado en que Petro favorezca en este sentido a los Departamentos y por eso la FND construyó un documento con recomendaciones de seguridad, educación, descentralización, vivienda, agua, salud, participación y vías para que el nuevo gobierno las tenga en cuenta.

A su vez, el mandatario también explicó que se le pidió la modificación al Sistema General de Participación, que es la transferencia que la Nación le hace a los territorios, de tal manera que no se siga disminuyendo proporcionalmente, como está desde el año 2002, sino que se mantenga en un 35 % de los ingresos de la Nación.

La tercera propuesta es una reforma en el sistema de educación, pues urge una Superintendencia de Educación Superior.

“Hay propuestas en materia fiscal como el fondo de pensiones territoriales, el impuesto al cannabis medicinal hoy y en el eventual caso que se apruebe el uso de cannabis recreativo también vaya a las entidades territoriales”, puntualizó Espinosa,

Quiénes serán los ricos que deberán pagar más impuestos en la reforma tributaria de Gustavo Petro

La reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro es una de las bases para su proyecto en los próximos cuatro años, pues es la que le permite la solvencia económica para los programas sociales, infraestructura, inversión, entre otros aspectos claves.

Las mayorías del Congreso de la República, que tendrá consolidadas al menos para el inicio del gobierno, serán las encargadas de aprobar ese texto que pretende recaudar, según se ha planteado, más de 50 billones de pesos al año. Pero la carga tributaria, se ha dicho, se impondrá en los más ricos.

“El sistema tributario colombiano es relativamente progresivo hasta la clase media alta, que paga más impuestos que la clase media, que paga más impuestos que la clase popular. Pero más arriba de la clase media alta se encuentra la injusticia. Un banquero paga menos impuestos proporcionalmente que la secretaria de su oficina. Y eso no puede ser así”, dijo Petro al diario El País.

El electo mandatario colombiano sostuvo en campaña que las personas más ricas entre las ricas del país deberán tener una mayor carga tributaria y será en ese selecto grupo en el que se centrará el régimen fiscal que propone. Personas naturales por encima de las jurídicas, aunque con especial énfasis en las compañías más grandes del país.

Petro dijo cuando era candidato que ese grupo que ostenta las más grandes fortunas corresponde a unas 4.000 personas naturales. Será a ese sector al que se ampliará la carga de impuestos, porque se busca no aumentar la base gravable que llevaría a la clase media a declarar renta y fue esto último lo que generó las manifestaciones del paro nacional en el 2021.

“No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen y las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales”, ha dicho Petro.

De acuerdo con un reporte de Crédit Suisse sobre Colombia en el año 2019, ese grupo de personas podría corresponder a quienes tengan fortunas por encima de los 5 millones de dólares que para ese año, en el país y antes de la pandemia de covid-19, eran alrededor de 5.200 personas. Cabe resaltar que, según ese informe, cerca de 10 millones de personas tenían menos de 10.000 dólares de capital y fue en ellos en quienes cayó el mayor coletazo de la pandemia.

Los más acaudalados

Según Aurelio Suárez, de la emisora Blu Radio, en el país hay alrededor de 34.400 personas que tienen entre uno y cinco billones de dólares de fortuna, que son el sector poblacional más acaudalado y a quienes el gobierno Petro buscaría aumentar los impuestos.

Marcela Eslava, decana de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, dijo a la revista Semana que son cerca de 40.000 contribuyentes, correspondientes al 0.1 % los que poseen más riqueza en el país, pero para conseguir el tributo del 5 % del PIB de ese grupo, habría que someterlos a tasas insostenibles. La economista, sin embargo, considera que la reforma está bien encaminada y contribuye a disminuir la inequidad del sistema actual.

Según ha dicho el presidente electo y su asesor, Ricardo Bonilla, la base gravable se fijaría de acuerdo al patrimonio improductivo, no sobre sus empresas. Por eso se buscará que a través de la DIAN se establezca la realidad de las propiedades que poseen, que no estén reportados a título de sus compañías, sino de personas naturales, así como que los ingresos se reporten como tal y no como descuentos a las empresas para evadir impuestos.

Otro de los impuestos que podría tener en consideración la nueva reforma tributaria justamente es al patrimonio. En el que se establecería el umbral sobre los 1.000 millones de pesos líquidos y no sobre los 5.000 millones que está hoy. Sin embargo, la vivienda personal no entraría en la definición de esa tasa.

