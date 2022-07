Gustavo Petro confirmó que Nicolás Maduro no estará en su asunción: “Respeto la posición del actual gobierno”

El próximo 7 de agosto el presidente electo, Gustavo Petro, tomará juramento oficial como nuevo mandatario del país y será el sucesor de Iván Duque Márquez, quien tras cuatro años entregará el mandato del gobierno nacional. Mucho se ha hablado de este evento que se realizará en la capital colombiana y contará con la presencia de diferentes invitados., También se espera que algunos presidentes estén presentes.

Una de las polémicas que se generó fue la derivada de las palabras del presidente Iván Duque, quien fue contundente al señalar que, mientras él sea el mandatario de Colombia, no permitiría el ingreso de Nicolás Maduro al país. En una intervención ante los medios insistió en que no reconoce a Maduro como mandatario legítimo de Venezuela y por esta razón no podría ingresar al país como jefe de Estado para estar presente en la posesión del presidente electo Gustavo Petro.

“Las posesiones de los presidentes se organizan con Cancillería y Casa Militar. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano”, afirmó el mandatario colombiano.

Duque recientemente ratificó esta decisión ante los medios y señaló que, “no es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela a territorio colombiano, y cuando yo ya deje la presidencia ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener con él”.

Sobre la decisión del actual mandatario colombiano, el presidente electo, Gustavo Petro dio su opinión y señaló en una entrevista con La W cuál es su posición al respecto. El líder del Pacto Histórico, quien se impuso en las pasadas elecciones con más de 11 millones de votos, afirmó que, “no creemos en guerras, en violencias, ni aislamientos de naciones. Eso solo produce hambre” pero sostuvo que respeta la posición del actual gobierno.

Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, el presidente electo Gustavo Petro, confirmó que tuvo una primera conversación con Nicolás Maduro y en un trino dio a conocer de qué se trató esta conversación. “Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”.

Por otra parte, Nicolás Maduro aseguró que, “pareciera abrirse en el horizonte una nueva etapa de relaciones de paz de hermandad y de cooperación con Colombia, y hoy día Nacional del periodismo en Venezuela, hago votos porque toda la sociedad colombiana y toda la sociedad venezolana, nos pongamos en sintonía para la búsqueda de una nueva etapa en relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos”.

Y agregó que, “una nueva etapa en la búsqueda de La Paz, una nueva etapa para Colombia y una nueva etapa para Venezuela y Sudamérica en la búsqueda de la cooperación económica, comercial, cultural y humana en la pacificación de los 2.200 kilómetros de frontera que tenemos”.

