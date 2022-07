Así recibe el país el presidente electo Gustavo Petro en materia de cumplimiento de derechos LGBT+

Imagen de referencia. Miles de personas se reúnen en una marcha para celebrar el día internacional del orgullo LGBT+. (Colprensa-Mariano Vimos)

Uno de los principales temas de la agenda del presidente electo, Gustavo Petro, tiene que ver con la construcción de paz y defensa de derechos humanos no solo de líderes y lideresas sociales, sino también de comunidades vulnerables, incluyendo la LGBT+. De hecho, esa es una de las seis banderas de su plan de gobierno llamado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’: reducir los casos de violencia contra las mujeres y reunir esfuerzos para eliminar las brechas de género y agresiones contra gais, lesbianas, personas trans, no binarias y queer.

Pues bien, el panorama en que recibe el país en esta materia no es alentador, y aunque a nivel sociopolítico se han registrado avances (Claudia López fue elegida en 2019 como la primera alcaldesa de Bogotá perteneciente a la comunidad LGBT+ y en 2016 Julián Bedoya fue el primer alcalde hombre en ser elegido democráticamente del municipio Toro, en Valle del Cauca), la violencia contra esta comunidad parece no tener freno: solo durante este año han asesinado a 11 mujeres trans en el país.

Entretanto, reportes de la Red Comunitaria Trans indican que nueve de ellas eran mujeres extranjeras que no superaban los 24 años de edad; ocho ejercían como trabajadoras sexuales y cinco eran activistas de la comunidad. Sumado a eso, cifras de Colombia Diversa alertan que en 2021, 205 personas LGBT+ fueron asesinadas y 405 sufrieron algún tipo de violencia, pero el antecedente es más grave de lo que se ha visto en los últimos dos años.

Durante el conflicto armado, 1.818 personas LGBT+ fueron víctimas del conflicto armado colombiano, y, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, en el Registro Único de Víctimas hay 4.971 personas autorreconocidas como de esta comunidad y que han sufrido alguna afectación durante la guerra interna. El desplazamiento forzado, hechos de violencia sexual y que atentan contra su libertad e integridad han sido algunos de los hechos más victimizantes para ellas y ellos.

La Defensoría del Pueblo publicó el pasado 28 de junio el informe Derechos Humanos de Personas OSIGD-LGBTI 2021: una radiografía del prejuicio y advirtió que el derecho a la igualdad y la no discriminación es uno de los principales desafíos que tiene la sociedad. En lo corrido de 2022, 33 personas de esta comunidad han sido asesinadas y 47 homicidios fueron reportados el año anterior.

Las personas asesinadas en los últimos 18 meses fueron: 48 mujeres trans, algunas víctimas de feminicidio, otras en circunstancias de crueldad y sevicia; 27 hombres gay, de los cuales 11 sucedieron en el departamento de Antioquia durante este año, y cuatro mujeres lesbianas y un hombre bisexual.

¿Qué plantea Gustavo Petro ante el desalentador panorama?

Tanto el mandatario electo como Francia Márquez han planteado, desde la campaña presidencial, reforzar las políticas públicas de género para reducir los casos de violencia contra la comunidad. Y si bien ya existe la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras), la cual cuenta con un enfoque de género, no es suficiente; por ello, el gobierno entrante empezará con el despliegue “de un plan de choque para el desarrollo y la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.

Para la ejecución de esta iniciativa, Petro y Márquez sugieren que debe hacer una capacitación de derechos humanos a funcionarios públicos de la rama judicial, así como a agentes de la fuerza pública y los sistemas nacionales de educación y salud con el fin de proteger los derechos de las víctimas.

Otra apuesta del gobierno Petro y Márquez es la creación del Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con el programa 2022-2026, se hace “con el fin de articular todas las políticas para el empoderamiento integral de las mujeres, las diversidades de género y orientación sexual, generacionales, étnicas y regionales en Colombia”.

