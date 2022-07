La muerte del general Martín Carreño no habría sido un accidente sino un atentado de los paramilitares: alias Zeus

De acuerdo la versión de alias Zeus la muerte del general Martín Orlando Carreño fue en realidad un atentado perpetrado por los paramilitares ordenado, según escuchó, por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. Foto: Colprensa.

En las últimas horas el periodista Daniel Coronell, en su reporte en W Radio, reveló apartes de la versión que el mayor Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, rindió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que aseguró la muerte del general Martín Orlando Carreño en 2007, no fue un accidente –como se pensó originalmente– sino un atentado perpetrado por los paramilitares que, según lo que escuchó alias Zeus, fue ordenado por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar.

Vale recordar que Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus –que hizo parte del Batallón Reyes en Cimitarra (Santander) y dejó la institución para integrar un grupo paramilitar– está condenado por homicidio, concierto para delinquir, desaparición forzada, secuestros, torturas y robos.

Así mismo, también es importante destacar que alias Zeus, ante la JEP, ha entregado 12 versiones, que suman unas 90 horas, en las que ha hablado de la relación estrecha de por lo menos 80 personas, entre ellos varios comandantes y generales del Ejército, con los paramilitares.

Según lo revelado por Caracol Radio, en estas versiones contó que había escuchado que los paramilitares seguían órdenes del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, cercano al Bloque Central Bolívar, y que había ordenado matar al general Martín Orlando Carreño en un atentado en el que a sus cinco escoltas no les pasó nada.

También es importante traer a colación que el general Carreño, que fue general durante el gobierno Uribe, luego de su retiro de las Fuerzas Armadas presentó su candidatura a la Gobernación de Santander. Durante la campaña electoral, cuando el general se encontraba entre Mogotes y San Gil, iba en un carro con un conductor y un guardaespaldas militar, que además era seguido por otra camioneta que completaba su esquema de seguridad, que estaba bajo las órdenes de un oficial del Ejército durante los últimos once años antes del atentado.

Siguiendo con lo revelado por Coronell, un camión cargado con fique se atravesó y separó al vehículo de escolta del que llevaba al general Carreño. De acuerdo con la versión de los testigos, en cuanto la escolta del general Carreño pudo rebasar el camión intentaron alcanzar el carro en el que se movilizaba Carreño, al que, por más que avanzaban no pudieron encontrar. Al intentar comunicarse con el general este no contestaba el teléfono, por lo que no tuvieron información hasta que, media hora después, el jefe de la escolta recibió una llamada desde Bogotá, informándole, sin mayor detalle, que el carro se había accidentado a la altura del sector de La Peña, justo en donde se atravesó el camión fiquero.

Según la versión oficial, el sargento viceprimero que acompañaba al general se arrastró herido por 200 metros precipicio arriba hasta encontrar a una campesina a la que pidió llamar a Bogotá para dar el aviso. Pasaron cuatro horas antes de que el cuerpo inerte de quien fuera el comandante del Ejército fuera rescatado.

Años después, el mayor Rodríguez –que quedó en libertad hace unos meses– declaró, según reveló Coronell, que oyó de boca de jefes paramilitares que el general Martín Orlando Carreño no murió por accidente sino en un atentado ejecutado perpetrado por orden del coronel Hugo Aguilar, exoficial de la Policía y antiguo gobernador de Santander.

En W Radio, Coronell citó la declaración de alias Zeus ante la JEP: “no fue un accidente como lo hicieron quedar, hacer ver, sino que fue un atentado la muerte de mi general Carreño por cuestiones de poder político. Creo que mi general se iba a lanzar a la Gobernación de Santander y tenía intenciones políticas y eso, y otras cosas que diferenciaba la relación entre Hugo Aguilar y Carreño”.

Sin embargo, alias Zeus siempre ha afirmado que no tiene pruebas, ni le consta que sea cierto.

