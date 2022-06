La Liendra reveló cómo fue la muerte de su padre: “No era una buena persona, tenía enemigos”

Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, es un joven creador de contenido que se hizo famoso a partir de sus videos graciosos en las plataformas digitales. Además de destacar por el paso de una vida humilde a una llena de lujos y excentricidades, el quindiano también se ha dado a conocer por su cercanía con sus seguidores al ontarles diferentes historias de vida.

Recientemente, en Colombia y el mundo se celebró el Día del Padre, fecha en la que muchos famosos aprovechan para hacer publicaciones junto a sus padres, pero ese no fue el caso de La Liendra, puesto que siempre ha mostrado como figura paterna a su madre, quien tuvo que criarlo sola. Sin embargo, en esta ocasión el creador de contenido decidió revelar a sus seguidores la historia de su papá.

Con su particular estilo, Gómez primero hizo una broma señalando que iba a presentar a su padre, pero no había nadie acompañándolo. “Se quedaron con las ganas de verlo porque yo no tengo papá y no no lo voy a llamar porque no tengo la ouija”, expresó el joven de 21 años.

Luego de unos cuantos chistes más, La Liendra reveló que su padre se llamaba Alirio Gómez y que fue asesinado un 8 de diciembre en el municipio de Calarcá, Quindío. Eso sucedió, según el creador de contenido, cuando él tenía apenas tres meses de nacido y su progenitor tenía 34 años.

La Liendra reveló cómo murió su papá

El joven señala que como estaba tan pequeño no recuerda nada de su padre y, aclaró, que no le afecta porque el hombre agredía a su mamá. “Casi me la mata, casi la hace abortar, robaba y hasta mataba”, confesó.

“Ese señor no era un hombre que trabajara bien, yo tenía tres meses de nacido ... y me enfermé, me dio fiebre. Llegó mi papá y mi mamá lo mandó por una droga para mí ... estaba en la droguería, se los juro estaba comprando algo, cuando salió, como un toldillo, dejaron al cucho como un colador”, detalló el joven quindiano.

Según el creador de contenido aunque en ese momento su padre no se encontraba haciendo nada malo, por su mala fama tenía muchos enemigos.

“Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado, pero si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre no lo hubieran matado. Sí, no era una buena persona, tenía enemigos y lo mataron cuando fue a comprar la droga”, detalló La Liendra.

Para finalizar, el joven señaló que la muerte de su padre no le afectaba, no le alegraba, pero tampoco se daba mla vida por eso. Agradeció a su madre por haberlo criado sola y enfatizó que junto a ella ha logrado todo el éxito que tiene ahora en las redes sociales. “Nunca me daba nada y justo le dio por comprarme algo y vea”, escribió en sus historias el joven.

Confesó que le hubiera encantado crecer junto a una buena figura paterna, pero que no pudo, razón por la que recomendó a sus seguidores cuidar de sus padres.

Luego apareció su madre y reveló que ella amó mucho a quien fue su pareja, La Liendra le reclamó que quisiera a alguien que la maltratara, pero ella señaló que “me pegaba porque yo iba y le mechoneaba a las viejas”.

Los seguidores de La Liendra le pidieron que publicara alguna foto de su padre, pero el joven señaló que ni siquiera él sabe cómo era porque su mamá no tiene fotos de él. Sin embargo, la madre del creador de contenido señaló que Gómez es idéntico a su padre.

