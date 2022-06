“Recuerden que nada es para siempre”: el conmovedor mensaje de Pirry en el Día del padre

Pirry, periodista y presentador colombiano. Foto: Instagram @pirryoficial

Durante los últimos días varios fueron los famosos colombianos que salieron a festejar con todas las de la ley el Día del Padre, sin embargo, esta celebración también tuvo un toque nostálgico para otras figuras del entretenimiento nacional como Pirry, cuyo padre ya falleció. Sin embargo, el periodista boyacense quiso recordar a su progenitor mientras estaba pasando por un momento que lo llenó de mucha felicidad, pero sin poder evitar sentirse conmovido.

De este modo, desde su perfil en Instagram el también presentador publicó un video con el mar de fondo y expresó: “Estoy tan feliz en este momento que no puedo contener las lágrimas, sé que están aquí junto a mí las personas que amo, mi familia, mis amigos... Sé que mi padre está aquí conmigo, que si está en algún lado me estará mirando y me estará sonriendo”.

"Recuerden que nada es para siempre", Pirry se muestra conmovido al recordar a su progenitor por El Día del Padre

Vale mencionar que, al momento de grabar dicho video Guillermo Arturo Prieto La Rotta (nombre de pila del boyacense) estaba de viaje por las Islas Maldivas.

Ahora, el periodista no publicó el mencionado video en soledad, puesto que también dejó en la leyenda de la publicación un texto con el que que quiso resaltar lo mucho que pensó en su padre durante el mencionado viaje.

“Una lágrima de felicidad y otra de dolor en este día del padre. Hace unos días tuve un encuentro tan maravilloso en el océano, que al salir del agua no pude contener las lágrimas de felicidad, pensé mucho en mi padre en ese momento, y en que ojalá me estuviera viendo. Así que hoy Día del Padre, cuando la tristeza se quiso apoderar de mí, recordé ese momento y que lo había guardado en el celular y revivirlo me llenó de consuelo y alegría, espero que no les parezca tonto y se los dejo con mucho cariño con un mensaje: “Ya le dijeron a su padre que lo aman, ¿están peleados con él? Recuerden que nada es para siempre”.

“Recuerden que nada es para siempre”, Pirry se muestra conmovido al recordar a su progenitor por El Día del Padre. Foto: Instagram @pirryoficial

Jaime Prieto, padre del presentador, falleció aproximadamente en el año 2009 por un cáncer de pulmón. La relación entre ambos fue generalmente fría, cosa que cambió en sus últimos años de vida cuando lograron unirse un poco más. El presentador habló de los años junto a su padre en un video que publicó en su canal de YouTube el pasado 27 de junio y bautizó con el título: ‘El día que mi padre murió en mis brazos’.

De este modo, comentó sobre los últimos instantes de vida de su progenitor: “... Tuvo que ser una comunicacion de miradas y de decirnos con los ojos lo que nunca nos habíamos dicho... nunca nos miramos de una manera tan transparente como en esos últimos momentos... y mientras yo veía a mi padre que le quedaba una hora o dos horas de vida me juré a mí mismo que no volvería a aplazar nada en la vida, porque vivimos aplazando cosas como si la vida fuera para siempre”.

Por otro lado, este 27 de junio Pirry publicó en sus Historias de Instagram una fotografía de sus padres y sobre la imagen redactó: “Te extraño mi viejo”.

Pirry recuerda a su progenitor en el Día del Padre. Foto: Historias de Instagram @pirryoficial

SEGUIR LEYENDO: