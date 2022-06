La uribista Alicia Franco lo pensó bien y no se irá de Colombia

Alicia Franco. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Muchas personas advirtieron que si ganaba Gustavo Petro las elecciones presidenciales de este año se irían de Colombia porque el país se volvería como Venezuela. Esa fue una de las frases más utilizadas por los contrincantes de Petro en campaña electoral para convencer personas de que no votaran por el hoy presidente electo.

Una de las ciudadanas que más se identificó con esa consigna que advierte de pobreza y miseria en Colombia si ascendía Petro al máximo cargo político del país es Alicia Franco, acérrima uribista que se lanzó al Senado de la República en las elecciones del 13 de marzo y no obtuvo curul debido a que solo sacó 3,214 votos, insuficientes para lograr su objetivo.

Este lunes, Franco apreció en sus redes sociales luego de una semana de silencio. Por medio de Twitter afirmó que pensó muy bien la decisión de irse de Colombia tras la victoria del candidato del Pacto Histórico, que venció en segunda vuelta de elecciones a Rodolfo Hernández, de la Liga Gobernantes Anticorrupción.

En definitiva, Franco se queda en el país para hacerle oposición a Petro en los próximos 4 años de gobierno.

’Estuve pensándolo bien y no me voy a ir de Colombia. Aquí nací y aquí moriré. Voy a liderar la oposición en Colombia y en 4 años voy a aspirar a la Presidencia‘’, tuiteó Franco desde su cuenta personal y verificada, en la que tiene 28.000 seguidores.

Alicia Franco. FOTO: TWITTER

Por supuesto, las reacciones a la decisión de Franco no se hicieron esperar. Opiniones a favor, en contra y en tono de burla aparecieron de inmediato en el trino que, por ahora, tiene 271 retuits, se ha citado 506 veces y ha ganado 1.760 me gusta.

Sin dudas, una de las respuestas que más llamó la atención resultó siendo el de un usuario denominado @ElMalPensado2. Burlándose de la edad de Franco, escribió ‘’en 4 años usted ya está asustando‘’.

El Mal Pensado. FOTO: TWITTER

Otro que no dudó en sacarle chiste a la aspiración de Franco fue el ciudadano pereirano Andrés González. De pasó, citó a Rodolfo Hernández, y puso en duda que en cuatro años esté bien mentalmente. ‘’Señora Alicia, déjeme decirle que valoro mucho la tercera edad, pero también sé que a los 87 años hay que validar su grado de demencia. Imagínese en los 91, lo mismo que al ingeniero, aparece con una demencia frontotemporal‘’.

Andrés González. FOTO: TWITTER

De igual manera, alguien identificado como Deuterio Alejandro y con el usuario @alquimista1213, precisó que Franco será la fórmula vicepresidencial de Amparo Grisales, la actriz y cantante colombiana a la que a cada rato le sacan chistes por su edad.

Deuterio Alejandro. FOTO: TWITTER





Uno de los que defendió a Franco fue el docente Camilo Prieto. En favor de la mujer cuetionó ‘’¿cuántos de los que escriben estas bajezas desconocen el poder de la desgracia y la enfermedad‘’. Además, afirmó que ‘’las contingencias no respetan edades. Usar la edad y la muerte como burla es bajo‘’.

Camilo Prieto. FOTO: TWITTER

El anuncio de Franco llegó una semana después de que dijera que sí se iría del país tras la victoria de Petro. En un video anterior también publicado en Twitter había dicho que “Estoy alistando mis maletas para llevar algo en mis manos. Que no me pase lo que le pasó a los venezolanos. Que no me pase lo que les va a pasar a ustedes, que tendrán que salir a mendigar como les pasó a los venezolanos. Mendigar 200 pesos para comprarse un pancito o tomarse una sopita Yo me voy con tiempo para que no me toque, yo no quise darle eso a mi país yo quería que mi país siguiera libre como era, pero ustedes lo echaron a perder entonces comen mierda”.

