Cuánto le cuesta a un colombiano vivir en España en 2022

No cabe duda alguna que esta es una etapa particular para los colombianos. Por primera vez en su historia, un líder de izquierda llega al poder y pese a haber sido elegido masivamente, muchas personas no se encuentran a gusto con el hecho de que Gustavo Petro sea el presidente de Colombia durante los próximos cuatro años.

Por esta razón, las búsquedas en internet sobre cómo sacar el pasaporte o cómo migrar a otros países han visto un incremento en las últimas semanas. Entre los destinos más consultados por los usuarios se encuentran Canadá, Australia y España.

La vida en el país ibérico si bien ofrece más calidad que la que muchas personas pueden disfrutar en Colombia, supone un reto para quienes deciden empezar de cero allí. En España la moneda oficial es el euro, que a día de hoy equivale 4.370 COP, y el salario mínimo para este año quedó fijado en 1.166 euros.

Para una familia de cuatro miembros, por ejemplo, los gastos mensuales son de aproximadamente 2.654 euros, unos 11 millones y medio de pesos colombianos, sin incluir el valor de arriendo de una vivienda. Una persona que viva sola, en cambio, suele gastar por mes una cifra aproximada a los 754 euros, que serían 3.2 millones de pesos. Si se tienen en cuenta los valores de arrendamiento de inmueble, la cifra se eleva.

En el centro de Madrid, el arriendo de un apartamento de una habitación puede llegar a costar entre 700 y 955 euros. Uno fuera de esa zona no supera los 766 euros. El de tres o más habitaciones, bien sea en el centro de la ciudad o fuera de él, puede estar valiendo entre 1.693 y 1.254 euros.

Así pues, vivir en la capital de España, para un colombiano, representa un 44 % más de gastos que lo que puede llegar a gastar viviendo en Bogotá durante todo un año. Pero claro, esto es si la persona sigue ganando en COP.

La comida es uno de los gastos fijos que deben considerarse antes que cualquier cosa, y también el transporte. Un litro de leche, por ejemplo, puede valer 3 euros ($12.000 ), una docena de huevos sale a 2 euros ($9.000) y una comida para dos personas en un restaurante relativamente económico puede valer entre 12 y 15 euros, aproximadamente unos $52.000.

En cuanto al transporte, para alguien que resida en Madrid, es posible desplazarse con un pase mensual para el metro, este cuesta alrededor de 55 euros, unos $ 240.000 . Un solo pasaje vale $6.484 COP, es decir, 1.5 euros. En el caso de contar con vehículo propio, el galón de gasolina puede valer entre 6 y 8 euros, lo que equivale a $26.000 COP.

Además de estos gastos, es necesario tener en cuenta que se deben pagar los servicios del hogar como agua, energía, internet y demás. El seguro de salud y los impuestos correspondientes tampoco pueden descartarse.

¿Cómo cubrir estos gastos de manera más eficiente?

Lo obvio es conseguir un empleo estando en España. Ganar en pesos colombianos sería demasiado costoso para cualquiera. Lo mínimo que gastaría una persona serían cuatro o cinco millones de pesos por mes, eso si se cuenta con un salario básico.

Madrid y Barcelona, dos de las ciudades más costosas del país, son las que mayor apertura de empleos para extranjeros en el país ibérico ofrecen. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, la comunidad de Cataluña ofrece alrededor de 32.474 vacantes; Andalucía va con 16.095 vacantes; la Comunidad Valenciana tiene 15.879 vacantes y Castilla y León ofrece 8.531. Madrid tiene 27.676 vacantes.

¿Qué se necesita para vivir en España?

Cualquier extranjero que desee establecerse legalmente, y en particular los colombianos, deberá demostrar una previa autorización para ello, estar contratados por una empresa o tener los suficientes medios para instalarse allí.

“Los ciudadanos extranjeros que deseen residir en España deben haber sido previamente autorizados para ello. Una vez obtenida dicha autorización, se deberá obtener el correspondiente visado que permita la entrada en España”, se lee en la página oficial de la Embajada de España en Colombia. La residencia en el país puede ser de carácter temporal o permanente.

