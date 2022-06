Video: Christian Nodal ya está en Colombia para sus presentaciones en el fin de semana de San Juan

Christian Nodal continúa cosechando éxitos con el EP1 Forajido, parte del Top 10 de Billboard FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

El pasado 22 de junio se conoció que la agrupación que acompaña a Christian Nodal en cada una de sus presentaciones arribó con éxito a la ciudad de Montería, donde se desarrolla la Feria de la Ganadería, presentación que tendrá lugar este 24 de junio en inmediaciones al estadio de béisbol de esta municipalidad.

Fueron más de 40 personas las que llegaron a la capital de Córdoba, que presentarán el Tour Forajido. El intérprete de Regional Mexicano estaría acompañado en tarima por representantes de la música popular como Yeison Jiménez, Ryan Castro, el vallenatero Poncho Zuleta y Elder Dayan Díaz, quien recientemente estrenó tema musical.

Con un gran escenario, los asistentes al Conciertazo de la Feria de la Ganadería podrán ver al mexicano interpretar sus mejores canciones como ‘No te contaron mal’, ‘Pa’ olvidarme de ella’, ‘Se me olvidó’ y ‘Dime cómo quieres’.

El artista mexicano arribó al Aeropuerto Internacional Los Garzones, de la ciudad de Montería en compañía de su nueva novia, Cazzu, quien lo ha venido acompañando en sus últimas presentaciones.

A la terminal llegó vistiendo una camiseta básica en color blanco estilo over size, unos pantalones en color negro y luciendo su nuevo cambio de look en el cabello, en color verde neón, tratando de seguir la misma onda de tintes implantada por J Balvin, con quien recientemente protagonizó una ‘tiraera’ que no salió nada bien para el mexicano.

Su novia, quien trató de mantenerse oculta de las cámaras al lado del cantante, vistió una sudadera en piel de durazno con algunos estampados en diferentes tonalidades de rosado, además, en sus manos llevó un ramo de rosas que fue obsequiado por los asistentes al aeropuerto. Como accesorio adicional, la joven llevó un morral colgado en su espalda.

Cabe resaltar que el artista no se despegó ni un solo instante de Cazzu, quien tampoco estuvo presta para saludar a los seguidores que se encontraban a las afueras de la pista de aterrizaje y poco levantó la mirada del piso.

Debido a las múltiples cancelaciones de eventos que ha protagonizado el artista en Colombia, los seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar a la llegada de Nodal a Montería donde será su primera presentación, con algunos comentarios en los que mencionan que esperan que con su llegada cumpla con el itinerario de la presentación.

Algunos de los comentarios más destacados son: “por lo menos llegó”; “ya parece el loquito del barrio”; “cómo se puso de horrible ese man”; “llegaron Chaparrón y la Chimoltrufia”; entre otros.

¿Qué pasó con su presentación en Medellín?

De acuerdo con información de lo ocurrido en la noche del pasado 26 de marzo, fueron más de 10 mil las personas que se quedaron esperando en el estadio Atanasio Girardot a que llegara el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal.

El concierto, cuentan los espectadores, se adelantaba con normalidad. Jessi Uribe y Jerry Rivera cumplieron con su agenda programada para esa noche, sin embargo, Nodal nunca llegó. A través de su cuenta de Instagram, el músico comentó que había tenido problemas técnicos para abordar el vuelo.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque hoy me es imposible llegar para cantarles, llevo intentando llegar a Medallo de toda las maneras posibles (...) no he podido (...) tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable y que ustedes se llevaran una noche inolvidable”, afirmó el artista.

