Vuelven viral viejo trino de Gustavo Bolívar criticando a Roy Barreras cuando era presidente de lo que llamó el “nefasto Congreso corrupto”

El pasado jueves 23 de junio, la bancada del Pacto Histórico se reunió con el presidente electo, Gustavo Petro para establecer algunos de los cargos de la próxima legislatura, fue así como se confirmó que el senador Roy Barreras fue postulado oficialmente por la coalición para la presidencia del Senado, contando con el apoyo del nuevo mandatario del país.

Los otros nombres que aparecían como posibles candidatos eran el de Gustavo Bolívar, Alexander López y Clara López, sin embargo, Gustavo Petro habría tomado la decisión de apoyar a Roy Barreras ya que su intención es construir la paz y “él ha sido un estratega experto” en esto, afirmó el presidente electo. La decisión tomó por sorpresa a algunos miembros de la colectividad.

La congresista María José Pizarro afirmó que, “de manera concertada, democrática y dialogada, desde el #PactoHistórico hemos decidido postular a @RoyBarreras para la presidencia del Senado de la República. Priorizamos las reformas que nos hemos propuesto por encima de cualquier aspiración personal o partidista”. Sin embargo, el senador Gustavo Bolívar respondió y señaló que no todos estuvieron de acuerdo con esta elección.

“Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy (Barreras)es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, afirmó el senador del Pacto Histórico en su cuenta de Twitter.

El senador Alexander López también respondió a las afirmaciones de la congresista María José Pizarro y aseguró que, “lo de Roy Barreras, ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue, si vas informar aférrate a la verdad. Esperaba más de ud, seguiremos luchando por el cambio”

Ante esta situación y la elección de Roy Barreras como presidente de esta dignidad, salió de nuevo a la luz un trino realizado por el congresista Gustavo Bolívar hace nueve años, en donde criticó la elección de Roy Barreras como presidente del Senado.

“Hoy es un gran día para la democracia. Entrega la presidencia del nefasto #CongresoCorrupto el Dr. Roy Barreras. RT los q sientan alivio”, aseguró el senador en el pasado 20 de julio del 2013. Sin embargo, nueve años después ratificó lo dicho en aquel trino. “No he cambiado de opinión sobre Roy. Solo que ahora pertenezco a un proyecto político pluralista. En esa ocasión era un indignado solitario”.

Por otra parte, el congresista y nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, le respondió a Gustavo Bolívar tras afirmar que no todos están de acuerdo con su elección. “Un abrazo Gustavo Bolívar. Mas que “representar” el cambio mas importante en 50 años: la firma de la paz en este año HAREMOS REALIDAD JUNTOS EL CAMBIO que representa nuestro Presidente Gustavo Petro y por el que trabajamos intensamente desde hace dos años en el Pacto Histórico”.

Tras conocer su elección en la dignidad, Barreras afirmó que, “a partir de este momento estoy al servicio de la construcción de mayorías parlamentarias. Nuestra prioridad será trabajar por la paz, la justicia social y ambiental, ejes fundamentalmente del gobierno de Gustavo Petro ¡El gobierno del cambio!”.

