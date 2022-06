Se acaba el Día sin Iva, asesor de Gustavo Petro confirmó que durante el nuevo gobierno no se realizarán las jornadas de descuentos

El Día sin IVA no se realizaría en el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Con la salida del gobierno de Iván Duque y la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, una de las preguntas que más se han hecho los colombianos es que pasaría con algunas medidas implementadas por el actual presidente de Colombia como es el caso del Día sin IVA. Pues todo parece indicar que estas jornadas, en donde los colombianos pueden comprar productos exceptos de impuestos, no se volverán a realizar.

Hace algunas semanas el director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía aseguró que este tipo de medidas como el Día sin IVA solo benefician a unos pocos y no generan un enorme impacto en la economía. En un comunicado, la entidad sostuvo que, era necesario “eliminar los días sin IVA, por su incidencia regresiva (quienes más aprovechan este beneficio son las personas de ingresos medios y altos); e introducir un impuesto ad valorem a las comidas y bebidas no saludables, como aquellas con alto contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas”.

Juanita Téllez, economista jefe de BBVA Research en Colombia señaló en una entrevista con la Revista Semana que, “no creemos que sea una medida que se debe mantener. En términos de políticas públicas, son medidas de muy corto plazo que tienen efectos sobre el recaudo tributario y lo menos que necesitamos ahora es perder recaudo tributario”.

Recientemente el asesor económico del Pacto Histórico, Ricardo Bonilla, habló en Revista Semana sobre estas medidas y afirmó que las jornadas del Días sin IVA, en donde se aplica un descuento del 19 % a 7 categorías de productos que hacen parte de una reforma tributaria, no benefician a la industria nacional y señaló que “no ve eso” en el próximo gobierno de Gustavo Petro.

El asesor del Pacto Histórico afirmó que esta le permitió a los ciudadanos adquirir algunos productos con una rebaja en su valor como “una promoción a la venta de importados de mayor valor agregado, con sacrificio en el recaudo, sin estímulo de lo nacional. No veo eso en el próximo gobierno, cuando se apuesta por mayor industria y consumo nacional”. Es importante señalar que para este año ya estaban previstas tres jornadas del Día sin IVA y la última se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre.

El ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo defendió esta medida que fue implementada en medio de la pandemia como una oportunidad para reactivar la economía después de haber estado en aislamiento por culpa del COVID-19. Sobre estas jornadas que ya se han realizado en varias ocasiones en el país, considera que deben mantenerse ya que “mueven el comercio, la industria y los servicios; generan empleo y ayudan al crecimiento de la economía”.

Gustavo Petro en contra del Día sin IVA

El ahora presidente electo ha mostrado su inconformismo con la implementación de esta medida desde hace tiempo. En la primera jornada que se llevó a cabo en el 2020, esta generó un caos debido a la enorme cantidad de personas que fueron a diferentes establecimientos comerciales para realizar algunas de estas compras. En aquel momento no existían vacunas contra el COVID-19 y las medidas eran bastante rigurosas en cuanto a salir a la calle.

En aquel momento Gustavo Petro responsabilizó a Iván Duque por lo sucedido y señaló a Manuel Santiago Mejía Correa, dueño de Alkosto, ya que este fue socio de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano, Santiago Uribe Vélez. De acuerdo con el senador en aquel entonces, el empresario financió las campañas políticas del expresidente.

En redes sociales Gustavo Petro también le pidió a las personas que no salieran a comprar en el Día sin IVA ya que en ese momento Colombia pasaba por un incremento de contagio por COVID-19. Por esta razón el líder del Pacto Histórico pidió a los ciudadanos que, “no salgan a comprar por favor. Los padres valen más que un televisor importado. No dejen ir a los niños y niñas al colegio en agosto. El gobierno está llevando a la sociedad a la enfermedad y la muerte”.

