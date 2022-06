Película colombo dominicana fue nominada en importante festival de cintas de acción en España

Pantallazo Trailer de la Película colombo-dominicana 'Guayabo'.

La muerte de una mujer, dos amigos que hacen una fiesta de cumpleaños de manera clandestina en plena época donde había restricciones en casi todo el mundo por el Covid-19, la rareza del momento y la enemistad además de otras situaciones confusas, hacen parte de la película ‘Guayabo’, la cual fue coproducida entre Colombia y República Dominicana.

El filme ha tenido buena a cogida entre los críticos de cine y ahora está nominada en el Festival de Cine de Acción (NIAFFS) que se hará en España. La categoría en la que estará compitiendo la película colombo-dominicana será en la Sección Oficial, en donde se encuentran otras producciones latinoamericanas, españolas, del Reino Unido y otros países del mundo, lo que indica que la competencia será muy fuerte.

John Euder Arce, quien es el productor de la película, habló sobre la nominación y el trabajo que se desarrolló alrededor de la cinta que fue grabada en Barranquilla, siendo además, el primer rodaje que se hizo tras las restricciones sanitarias por el coronavirus en Colombia:

“es muy importante estar nominados en un festival tan especializado, compitiendo con películas de Reino unido, de España, Ucrania, Rusia, es bastante bueno y habla muy bien del trabajo que se hizo. He revisado y es la primera película colombiana que entra a estar nominada en el NIAFFS”, dijo el dominicano en Caracol Radio.

Como bien lo mencionó Arce, Colombia asoma con una primera nominación en estos premios, lo cual abre las puertas a que se dé a conocer más las producciones de esta parte del mundo y esta vez de la mano de un exponente como Euder, quien además dijo sentir gran satisfacción con la simple nominación.

En la novena edición de los premios de Cine de Acción se tendrá en cuenta en su ‘Sección Oficial’ distintos aspectos de las películas como el mejor actor principal, mejor actor secundario, entre otros. ‘Guayabo’ buscará ganar el próximo 26 de junio algún reconocimiento mientras al lado de ella se encuentran otros filmes como Chaotic Justice (Taiwán), Ojos grises (Uruguay), Beyond Fury (Reino Unido), Le strade del crimine (Italia), Unbridled, (Ucrania), Captivity (Uzbekistán) y All In (Polonia) siendo 15 las películas nominadas para esta ocasión.

Este además los 15 largometrajes, 33 cortos y 2 documentales hacen parte de la programación del Festival de Cine de Acción.

El cine latinoamericano destaca cada vez más en los festivales del viejo continente y esta vez el trabajo de los dos países da frutos para estar en una gran posición dentro del evento. ‘Guayabo’ está protagonizada por Lenard Vanderaa, Evelyna Rodríguez, Braian V. Aburaad, Keysi Oviedo y Danilo Reynoso y está dirigida por Los Hermanos Jiménez.

En Colombia, Guayabo se podrá ver durante la segunda parte del año, aunque en algunos países de Centro América ya fue presentada. Aún se desconoce la fecha exacta en la que los colombianos podrán disfrutar el filme que ahora los representa en un importante evento en España por estos días. Gran noticia para la industria cinematográfica del país.

