Representante de la calificadora Fitch Rating habló sobre el nuevo gobierno de Colombia: “Sabemos que Petro va a reducir el déficit fiscal el año que viene”

Zozobra en el país ha creado la especulación en el mercado bursátil nacional e internacional tras hacerse con la victoria Gustavo Petro como nuevo inquilino de Casa de Nariño. Fitch Rating, un calificador crediticio en la banca internacional, dio su análisis sobre las políticas económicas que se conocen del presidente electo.

Richard Francis. director senior de Fitch Ratings, habló con la W Radio sobre como ellos ven las políticas y retos del nuevo gobierno de cara a la calificación del grado de inversión de Colombia.

Francis explicó el porqué bajaron la calificación del grado de inversión en el país, el directos de esta compañía afirmó que se debe al gasto social y déficit fiscal creado por la pandemia:

“Nosotros hemos bajado la calificación de Colombia el año pasado porque hay déficit fiscales bastante autos, nosotros estimamos que va otra vez, será casi 6% del PIB este año después de 2 años de encima del 7% del PIB. Y claro que la deuda ha subido fuerte por la pandemia, pero nosotros tenemos una perspectiva estable”, introdujo el director senior de esta compañía.

Sobre como afrontará el Gobierno de Petro el déficit fiscal, Richard asegura que esta administración que está entrando bajará su deuda y esto va a generar estabilidad:

“Nosotros pensamos que el gobierno va a obtener un ajuste fiscal, no importa quién es el presidente y nosotros pensamos que hasta Gustavo Petro va ha reducir el déficit fiscal el año que viene y nosotros pensamos que la deuda interadministrativa va estar establece, al menos en los próximos dos o 3 años. Entonces, eso es lo bueno y por eso tenemos una perspectiva estable, pero claro que hay riesgos”, dijo a la W radio.

Richard afirmó que Petro deberá ser conciliador en cuanto a sus propuestas el Congreso para llegar a tener una mayoría en el ejecutivo, por lo que esto generará un poco más de prudencia fiscal en el país:

“Gustavo Petro no tienen ni cercano de una mayor en el Congreso, entonces por nosotros pensamos que él va a tener que moderar sus políticas. Y eso en algún sentido es bueno; él él han dicho que quiere subir a los impuestos por 5% del PIB para gastar más en el lado social, pero también para reducir el déficit fiscal. Entonces hay un poco de prudencia fiscal. Al menos en su retórica”

El director senior de esta calificadora asegura que Petro al dar el nombre del nuevo ministro de Hacienda hará que haya más confianza y menos desestabilidad en el mercado bursátil del país:

“Claro que él hablado de de cambios en el sector petrolero de no tener exploración. En general y por eso me parece que a la la caída de las acciones de petróleo, pero hasta hasta ya nosotros también pensamos que sus políticas al final va a ser más moderado, pero tenemos que ver quién va a ser el nuevo ministro de Hacienda. Eso va a ser muy importante por los mercados y los nombres que han mencionado, algunos son son muy conocidos y muy buenos y me parece que sí es uno de ellos. Tal vez a eso podría calmar los mercados”, señaló para esa emisora.

“Bueno, nosotros pensamos que claro, con el precio del petróleo, con la reforma tributaria del año pasado, que va a empezar realmente el año que viene, con menos gastos de capital a cualquier gobierno nuevo, tiene problemas en casa, todo lo que quieren infraestructura y también el fin de gastos relacionado a la pandemia. Entonces por nosotros vamos a ver un ajuste y como he dicho antes. Igual no importa quién va a ser presidente, nosotros estimamos que el déficit fiscal va a ser alrededor de 4% del PIB de 6% este año, pero en el mediano plazo nosotros pensamos que probablemente el gobierno necesita al menos 1% del PIB más en ingresos, para tener un déficit fiscal de 3% y con eso puede ser estable”, señaló finalmente.

