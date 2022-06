Radicaron denuncia penal contra médico que amenazó con despedir a los empleados de su clínica si votaban por Gustavo Petro

El médico Gabriel Cubillos, director de la Clínica de la Obesidad y Envejecimiento, envió amenaza a trabajadores que vayan a votar por Gustavo Petro el próximo 19 de junio. FOTOS: Capturas de pantalla de Twitter (@AndresCamiloHR)

Luego de que antes de la segunda vuelta presidencial se viralizara el video de un médico que amenaza con despedir a sus empleados si votaban por el hoy presidente electo Gustavo Petro, un abogado denunció penalmente al sujeto, identificado como Gabriel Cubillos, director de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, ubicada al norte de Bogotá.

La denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado John Montaña, del colectivo Control Ciudadano Colombiano, quien anunció que el citado galeno cometió los delitos de constreñimiento al sufragante, actos de discriminación e instigación para delinquir.

Esto, luego de que Cubillos hiciera vehementes cuestionamientos contra quienes apoyaron al hoy jefe de Estado que iniciará mandato el próximo 7 de agosto. Para el jurista, el médico violó la ley al advertirle a sus colaboradores que los despediría y comprobaría con polígrafo si eligieron a Petro y no a Rodolfo Hernández.

Lo dicho por el especialista ocurrió en sus historias de Instagram, donde aseguró que si Gustavo Petro llegaba al poder, reevaluaría si seguir trabajando con su clínica para la obesidad en Colombia o se la llevaría a otro lado para que, supuestamente, no lo expropiaran.

Posteriormente, afirmó que cada persona “tiene derecho a pensar de diferentes formas”, y a pesar de dicha afirmación hizo una osada comparación utilizando como referencia a dos animales.

“Por ejemplo, si un perrito tiene 12 cachorros, siempre va a haber el inteligente, el disciplinado, el juicioso, el que trabaja; pero también va a estar el bruto, el que no le gusta trabajar, el guerrillero, el ladrón, el terrorista y el violador, entonces digamos que es normal que una sociedad haya todo este tipo de zánganos y de rufianes”, expresó el médico.

A través de varias historias de Instagram, el médico Gabriel Cubillos, director de la Clínica de Obesidad envió una dura advertencia a los trabajadores de su empresa que vayan a votar por Gustavo Petro. VIDEO: vía Twitter (@AndresCamiloHR)

Acto seguido manifestó que no se identifica con las personas con las características que mencionó de último, pero en su aseveración fue más allá. “Yo no voy a esperar, ni soy representante de un guerrillero, de alguien que ha robado, que ha extorsionado, que ha atracado que es terrorista, que le gustan los travestis, no. Yo no me identifico con ese tipo de personas”, expresó Cubillos.

Además, envió una intimidación hacia sus trabajadores que en la jornada del pasado domingo 19 de junio votaron por quien dirigirá los destinos de los colombianos en los próximos cuatro años. Es más, en su intervención, el médico propuso poner en práctica un método de presión para saber por quién sufragaron sus colaboradores después de esos comicios.

“Yo tengo bajo mi tutela por decirlo así, más de 100 trabajadores directos e indirectos, y no pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña; ¿sí?, entonces yo como padre he fallado porque, imagínese a uno de mis hijos petrista. No voy a soportar eso ni en mi empresa ni en ningún lado”, haciendo de paso la polémica recomendación a otros empresarios.

“Hagan lo que yo voy a hacer: después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo”, sentenció el galeno. A su vez añadió que “no le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal. Entonces piensen así, empresarios”.

Finalmente, advirtió a quienes apoyan al exalcalde de Bogotá “que se vayan del país (...) No necesitamos esa clase de ralea en mi país, entonces que gane Rodolfo”, haciendo referencia a Rodolfo Hernández, rival de Petro en la segunda vuelta presidencial y que fue el gran derrotado.

SEGUIR LEYENDO: