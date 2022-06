EPM agotará posibilidades ante el Concejo de Medellín para lograr venta de sus acciones en UNE

Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Luego del medio día y tras conocer la decisión que había tomado el Concejo, EPM (Empresas Públicas de Medellín) publicó un comunicado en el que deja en firme su decisión de agotar las posibilidades ante el Concejo de Medellín para contar con su aprobación y así poder vender el paquete accionario a Millicom.

La Comisión Primera del cabildo de la capital de Antioquia hundió el proyecto con el que se buscaba tener el aval para efectuar la venta de un 50 por ciento de las acciones de EPM.

La decisión se dio con tres votos a favor y cuatro en contra. Las razón principal que condujo a los corporados para que no apoyaran la propuesta es que consideran que no tienen la información suficiente sobre los detalles de la venta, sobre el objeto de la inversión con la eventual entrada de los recursos, pero esencialmente existe la incertidumbre en algunos concejales por la cláusula de protección del patrimonio, de la que se sabe que las dos compañías no llegaron a un acuerdo para su negociación.

El concejal Simón Molina dijo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que: “Siempre hemos tenido dudas frente a esa famosa cláusula en la que de manera insistente en el Concejo hemos dicho que nos dejen ver para conocerla y tomar así una decisión con toda la información. Al ver que no tuvimos respuestas a esas inquietudes votamos de manera negativa a esta iniciativa al alcalde Daniel Quintero”, y añadió:

El Concejal Simón asegura que necesitan de más información que les permita dar el aval de la venta accionaria. FOTO: Twitter.

Al conocer la decisión del Concejo, EPM indicó a través del comunicado que la “la empresa a acata y respeta la diversidad de pensamientos expresados en la votación de este martes 21 de junio”. Sin embargo, no compartían el resultado de su votación.

En la misiva se indica que la empresa, como organización, abrió espacios de participación para dialogar las posibilidades de la enajenación de un 50 por ciento de las acciones, allí se concluye, por parte de la empresa, que la venta es la decisión correcta para los intereses de Medellín y la compañía.

“Bajo el principio de una organización comprometida con el cuidado del patrimonio público, el desarrollo de los territorios y la transformación de la vida de millones de ciudadanos”, expresa el comunicado.

EPM argumenta que con la transacción que se negó, le cierran la oportunidad de recibir la inversión necesaria de alrededor de 2,5 billones de pesos que se necesitan para desarrollar las obras de infraestructura para la prestación de servicios públicos.

La empresa asegura, a través de la carta que hubo tres grandes perdedores en esta decisión: “EPM, como empresa; el patrimonio público y la misma comunidad. Paradójicamente, con esta votación, la gran ganadora fue Millicom. Al no recibir los recursos provenientes de la enajenación, EPM tendrá que buscar otras fuentes de financiación para llevar a cabo su plan de inversiones 2022 - 2025″.

Así las cosas, EPM, como frente a agotar todas las posibilidades de trámite para tener la aprobación asegura que, apelando al reglamento interno del Concejo de Medellín, insistirá para una nueva consideración.

" EPM insistirá en el trámite del proyecto de Acuerdo, según el artículo 119 del reglamento interno del Concejo de Medellín, relacionado con la “Negación de proyecto en primer debate”, que establece la posibilidad que sea considerado nuevamente por los corporados”.

Esta sería la última instancia a la que podría aplicar la Alcaldía de Medellín para contar con el aval del Concejo que le permita la transacción para cerrar la venta de las acciones a Millicom, precisando que los concejales piden más información para autorizar la salida del paquete accionario.

