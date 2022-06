Shakira y Piqué, se revelan nuevos detalles de la infidelidad del futbolista

Piqué y Shakira, los reyes en las búsquedas de Google. (foto: Faro de Vigo)

Más allá de su música o su fundación Pies Descalzos, desde principios de junio el nombre de Shakira ha sonado sin parar entre los medios de comunicación por un tema muy diferente, uno relacionado con su vida privida: el fin de su relación sentimental con Gerard Piqué, fin que habría sido impulsado por una supuesta infidelidad del futbolista español.

Aunque ninguna de las dos partes ha salido a hablar directamente sobre los rumores de infidelidad, ya fuera para desmentir o confirmar dicha información, lo cierto es que continúan saliendo a flote detalles y detalles sobre este tema.

Por ejemplo, recientemente en el programa español Socialité se habló de las estrategias que habría tenido el deportista para no ser descubierto en su infidelidad. Según reseñan diferentes medios sobre lo informado por la mencionada producción, Piqué habría visitado con frecuencia el bar (La Traviesa) al que aparentemente entraba por una puerta lateral, más no la principal; también habría tenido un lugar reservado solo para él y supuestamente su amante trabajaba allí.

Además, en sus salidas el jugador del Barcelona supuestamente optaba por movilizarse en taxi y no en sus propios carros.

No hay que dejar por fuera que, diferentes medios de comunicación -principalmente españoles- han resaltado el esprítu fiestero de Piqué. Y, en la búsqueda por captarlo con la mujer con la que le habría sido infiel a Shakira, la prensa rosa y los paparazzis lo han seguido paso a paso.

Ahora, por ejemplo, está rondando una imagen por entre las redes sociales y los medios del futbolista junto a una rubia, de quien se desconoce su identidad, pero según se informa, la fotografía fue tomada en un evento al que asitió el futbolista en Estocolmo, Suecia. Se desconoce la naturaleza de la relación que tenga Piqué con la mujer.

Modelo que habían relacionado sentimentalmente con Gerard Piqué asegura que no lo conoce:

Respecto de su supuesta amante hay varias teorías, pero la que más ha tenido fuerza es que se trataría de una modelo de 22 años de edad. En el programa Socialité dieron con la joven y, aunque quiso mantener oculta su identidad, le comentó al programa que: “Me gustaría aclarar que no conozco a Piqué de absolutamente nada... no hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él, quiero zanjar este tema. No soy yo, ni le conozco”.

¿'Te felicito’ de Shakira está inspirada en su relación con Gerard Piqué?:

Respecto de si ‘Te felicito’ tiene su inspiración o no en lo que sea que haya pasado con el español, Shakira no ha dicho palabra alguna. Empero, a finales de mayo -poco antes de saberse públicamente de su ruptura- se compartió una entrevista que se le realizó a la artista colombiana en el programa This Morning, en la cual comentó sobre la letra del sencillo:

“Supongo que a todas nos pasa de vez en cuando... a las mujeres; crees que estás en una relación real y no es tan real como parece”.

De todos modos, ‘Te felicito’ también ha estado en el centro de las especulaciones sobre si su composición surgió de lo ocurrido con el final de su historia sentimental de doce años de duración con el deportista.

