Shakira lanzó nueva canción con Black Eyed Peas y David Guetta

No pasó mucho desde que la artista barranquillera lanzó Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, la canción que supuestamente iba dirigida a Gerard Piqué tras su infidelidad. En muy poco tiempo ya es una de las canciones más escuchadas de 2022. Ahora, Shakira llega con una nueva colaboración junto a Black Eyed Pies y David Guetta, un sencillo que seguramente supere al anterior.

Don’t You Worry es el título de la canción y ya suma más de siete millones de reproducciones en YouTube, desde el pasado 17 de junio cuando se lanzó en video y en las distintas plataformas musicales: Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc.

El video está ambientado en una sociedad futurista que hace contacto con alienígenas. En la secuencia, la banda de Will.i.am es abducida y Shakira es hipnotizada para que baile. Ella se convierte en una intérprete que trata de comunicarse con unos alienígenas a través de gestos. Inician así una batalla para ver quién tiene los mejores pasos y luego se retiran juntos a bordo de una nave hacia un destino desconocido, un viaje intergaláctico.

Esta es la letra de la canción:

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

It’s gon’ be al-, be alright, thumbs up vibe

Ready for the night, lit like a light

‘Bout to take a flight, get higher than a kite

Floatin’ on the sky, look mama, I can fly

I feel so alive, I’ma live my best life

Do just, do just what I like

Get that, get that, get that press

I was down, now I rise up

Head up and my eyes up

I keep getting wiser

Then I realize that everything will be

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry about a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

It’s gon’ be, on’ be okay (Ey)

Work hard, play hard, that’s the only way (Ey)

I’ma live my life like everyday’s a holiday (Ey)

Time to celebrate (Ey), time to elevate

Hold up, wait

Tres, cuatro, cinco, seis

Take it to the top, top, top, like oooh

We don’t stop, stop, keep on movin’, makin’ moves

Take a a shot, shot, take a shot, take a few

We gon’ keep on doin’ what we do

‘Cause everyday will be

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, okay

This is how we do it, baby, this is what we say

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright

So don’t you worry

Don’t you worry ‘bout a thing

‘Cause everything’s gonna be alright

Everything’s gonna be alright.

Don’t You Worry sucede a Hit It, tema de Black Eyed Peas con Saweetie y Lele Pons que se lanzó en 2021. Por su parte, David Guetta reaparece en este trabajo después de presentar el pasado mes de abril Crazy What Love Can Do junto a Becky Hill y Ella Henderson.

Con este tema, los artistas se proponen volar los techos de las discotecas. A través de su cuenta de Instagram, la agrupación de Will.i.am comparó la canción con I Gotta Feeling, su gran éxito de 2009, en el que ya habían trabajado con el DJ francés. Habrá que ver si Don’t You Worry consigue el mismo nivel de acogida. Hasta ahora va muy bien.

