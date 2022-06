Miguel Ángel López es duda para el Tour de Francia

Miguel Ángel López es duda para participar en el Tour de Francia. Foto: Astana

Con la mitad de la temporada ciclística ya en el pasado, los corredores colombianos todavía tienen cuentas pendientes con sus equipos para demostrar resultados. Si bien los escarabajos han conseguido cruzar la línea de meta de diferentes vueltas en buenas posiciones, como el campeonato de Iván Ramiro Sosa en la Vuelta a Asturias, hay algunos que no terminan de asentarse en sus bicicletas vistiendo las mallas de sus nuevos equipos.

Esta es la situación actual de Miguel Ángel “Supermán” López y el Astana Premier-Tech. Miguel Ángel, quien dejó bajo mérito propio el Movistar Team por varias decisiones polémicas del equipo, regresó al Astana en octubre de 2021 con la ilusión de explotar su carrera deportiva consagrándose campeón en al menos una de las tres vueltas más importantes del calendario. El equipo de Kazajistán, que fue el hogar que le permitió a López dar el gran paso al ciclismo del viejo continente lo fichó como el hombre líder para continuar con el crecimiento de la escuadra, pero este año no ha podido entregar los resultados esperados.

Según el portal español Ciclo21, López sería la gran incógnita en el Astana para el Tour de Francia, que tendrá inicio el próximo viernes 1 de julio. La razón de su posible ausencia sería una fuerte lesión en su cadera, misma que lo obligó a retirarse en la primera semana del Giro de Italia. Enfocados en su recuperación, el equipo ya habría tomado la decisión de que López no se suba a la bicicleta en la fracción inaugural del evento más importante del mundo del ciclismo, que tendrá largada en Copenhague.

Le puede interesar: El cómico video en el que compararon el triunfo de Gustavo Petro con Diego Maradona en el Mundial de 1986

El ciclista que tomaría la batuta del Astana Premier-Tech para el Tour sería el kazajo Alexey Lutsenko, quien tampoco ha disfrutado de las mieles del éxito este año. Lutsenko solo ha podido consagrarse como victorioso en la primera edición de la Clásica de Jaén disputada en febrero y hasta ahora regresa a las filas de su equipo luego de recuperarse de una fractura de clavícula, lesión que sufrió al caerse de su bicicleta durante un entrenamiento en las carreteras de Tenerife, en España.

Hasta el momento los resultados más relevantes de la temporada del nacido en Pesca, Cundinamarca, han sido una victoria de etapa en el Tour de los Alpes y un tercer puesto en la tabla general de la Vuelta Andalucía. De resto no ha tenido gran rendimiento en las demás carreras que se han llevado a cabo durante los primeros seis meses del año.

Si el equipo decide definitivamente no incluir al pedalista cafetero en la lista de corredores que harán parte del Tour de Francia, Miguel Ángel tendrá que comenzar a prepararse para la Vuelta a España, la última oportunidad que tendrá de subirse al podio de campeones en las grandes vueltas del deporte.

Dada esta situación, no solo se verá obligado a dejar atrás sus molestias físicas sino también los malos recuerdos que le dejaron su última participación en esta vuelta. Durante la edición del 2021, el entonces escalador del Movistar Team, quien se jugaba estar en el podio de la etapa número 20, decidió retirarse voluntariamente de la competencia sin permiso de sus directores de equipo, debido a que recibió la orden de no perseguir al grupo principal, donde se encontraba su compañero Enric Más para no comprometer un posible podio en la tabla general.

SEGUIR LEYENDO: