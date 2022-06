“No vamos a expropiar a nadie, todo el mundo puede estar tranquilo”: la vicepresidenta Francia Márquez habló de los planes del próximo gobierno

“No vamos a expropiar a nadie”, dijo Francia Márquez en su primer día como vicepresidenta electa. Foto: REUTERS/Edwin Rodríguez Pipicano

No les bastó a los nuevos jefes del Gobierno de Colombi ir a una notaría en plena campaña para firmar un acuerdo donde se comprometían a no expropiar a los ciudadanos si llegaban al poder. Esta vez, durante una entrevista, la vicepresidenta electa Francia Márquez reiteró que ni ella ni Gustavo Petro, presidente electo, le arrebatarán sus bienes a los colombianos en el próximo gobierno.

“No es cierto, como se nos decía para deslegitimar nuestra campaña, que vamos a expropiar a la gente. No vamos a expropiar a nadie y todo el mundo puede estar tranquilo (…) Estaremos trabajando en que la gente que fue despojada de sus tierras pueda volver a recuperar su tierra”, señaló la también abogada que sucederá a la actual vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, durante una entrevista con Noticias Caracol.

La pregunta se dio porque, durante la campaña, Petro y Márquez hablaron de “democratizar”, a lo que la también lideresa social dijo que eso no quiere decir que expropiarán los bienes de los ciudadanos. Es más, aseguró que, en este nuevo mandato, que será el primero de izquierda en Colombia, se propenderá por el cuidado de los colombianos pertenecientes a las llamadas minorías.

“Llegó el momento de trabajar para vivir sabroso, aún tenemos muchos desafíos y el desafío es que hemos ganado una parte no más, la Presidencia, la Vicepresidencia, pero ahora nos toca gobernar, que es lo que realmente le va a permitir a nuestro pueblo colombiano vivir en paz, con dignidad, con justicia social, con derechos, para vivir sabroso”, señaló la próxima vicepresidenta de la nación.

En esa entrevista, además, se refirió a los momentos más tristes que vivió en sus recorridos por el territorio nacional donde exponía el plan de gobierno que implementarán en el país desde el próximo 7 de agosto bajo el respaldo de su bancada política, el Pacto Histórico.

“La gente creía que cuando me insultaba, me agredía con frases racistas, me estaba ofendiendo a mí, (pero) no solo a mí, estaban ofendiendo a niños y niñas negras, históricamente excluidos”, recordó Francia, quien aprovechó para dejar mensajes a quienes siguen difundiendo mensajes ofensivos contra las comunidades afrocolombianas de las que ella es digna y orgullosa representante.

“Tenemos que pensar es que ese mensaje no era de manera exclusiva a Francia sino a todo un pueblo que represento y, por eso, en este momento, el que yo, una mujer negra, afrocolombiana, de zona rural, campesina, que fue a una casa de familia, sea la vicepresidenta de los colombianos es un desafío enorme y es una nueva historia que empezamos a escribir”, concluyó Márquez, que será la mano derecha del presidente Petro.

Estas declaraciones se conocen luego de que, el pasado domingo 19 de junio, cuando se conoció su victoria en las urnas con Gustavo Petro, la también abogada oriunda del departamento del Cauca, dio sus primeras declaraciones y le agradeció a los más 11.2 millones de ciudadanos que los respaldaron en las urnas.

“Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante, después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular. Es el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, manifestó la vicepresidenta electa ante más 14.000 congregadas en el Movistar Arena, en Bogotá.

Francia Márquez le agradeció a Colombia por elegir por primera vez un gobierno de izquierda y agradeció por aquellos que “dieron la vida por este momento”. Mencionó a los líderes sociales que han sido asesinados junto con a la “juventud que ha sido asesinada y desaparecida, a las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas”. Para la lideresa, todos ellos sembraron “la semilla de la resistencia y de la esperanza”.

