Greeicy Rendón sorprendió al mostrar cómo ha recuperado su figura después del embarazo

Tomada de Instagram @greeicy

Ha pasado poco más de una mes desde que nació Kai, el hijo de Mike Bahía y Greeicy Rendón, quien llegó al mundo en perfectas condiciones de salud y en medio de una familia que lo esperaba con ansias, según lo dejaron saber desde el primer momento en que se hizo público el embarazo.

Ahora que el primogénito de la familia caleña está en sus primeros días de vida, los seguidores de ambos cantantes han estado atentos a cualquier detalle que pueda ser revelado, tal y como lo hizo la intérprete de ‘Los besos’ en horas recientes, cuando publicó un video con el cual dejó en evidencia cómo ha recuperado su esbelta figura después del parto.

En las imágenes se ve cómo, luciendo un traje de baño y una gorra, la caleña baila y hace sus característicos pasos al ritmo de ‘Barranquilla bajo cero’, la canción de Beéle, Feid y Myke Towers. Mientras tanto, aprovecha para tomar el sol y se aplica lo que parece ser un bronceador.

Además, queda en evidencia cuando la mujer le canta algunos versos a su hijo Kai, quien la acompañó en ese momento.

La reacciones a la grabación publicada en Instagram y otras plataformas digitales, Greeicy Rendón recibió una gran cantidad de comentarios en los que amigos y seguidores elogiaron su vientre plano, pues según dicen, “parece que nunca estuvo embarazada”.

“¿Esta mujer de verdad tuvo un hijo?, porque no parece”, “no entiendo cómo hacen para quedar igual o más espectaculares que antes”, “¡Estás divina, me encanta! Ese embarazo no se te nota por ningún lado” y “se ve mejor que yo, que nunca he tenido un hijo”; son algunos de los mensajes que la intérprete de ‘Los besos’ recibió en su posteo.

Vea aquí el video con el que Greeicy dejó descrestados a sus fanáticos:

La experiencia de Mike Bahía siendo padre por primera vez

En una reciente entrevista que brindó al programa de entretenimiento venezolano ‘El Farandi’, Michael Egred Mejía (nombre de pila), contó que es bastante la felicidad que ha sentido desde que tuvo por primera vez a su bebé en brazos.

“Ser papá es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a una persona porque es el momento ideal para dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar, con la misma fuerza, en alguien más”, explicó.

Mike Bahía también aprovechó el momento para comentar que mayor ha sido su satisfacción, por el hecho de compartir su felicidad con una mujer como Greeicy Rendón, a quien calificó de “maravillosa y espectacular”.

“Me estoy permitiendo ese gusto con la mejor compañera del mundo. Deseo que la gente pueda vivir lo que estoy viviendo yo”, agregó el músico en su entrevista.

Del mismo modo, en diálogo con otros medios, dejó al descubierto que no cambia por nada lo que está viviendo en este momento. Además, aseguró que, tanto su pareja como el bebé, están en perfecto estado.

La primera experiencia de Greeicy como madre también ha sido similar, aunque un poco más caótica, pues en una publicación que hizo a las semanas de dar a luz, desconcertó al afirmar que la maternidad “era un callejón sin salida, un lugar maravilloso, de cosas preciosas, pero sin salida”.

Sin embargo, ha dejado claro que el amor que siente por su primogénito no se compara incluso con el cariño que siente por sus perros, porque esto es completamente diferente, ya que sus mascotas no nacieron de su vientre.