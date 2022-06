“Ahí tienen de presidente por el que tanto patalearon y reventaron el país”: Miguel Polo Polo

Miguel Polo Polo duró menos de cinco días como congresista electo: recuento le quitó curul afro. Foto: tomada de redes sociales.

El país amaneció con un hecho histórico: por primera vez un político de izquierda tomará los rumbos del Estado, con 11.281.013 votos Gustavo Petro le ganó la segunda vuelta presidencial a Rodolfo Hernández, quien obtuvo 10.580.412 sufragios, hecho que no ha parado de suscitar reacciones.

Uno de los personajes que se refirió a la jornada de elecciones fue Miguel Polo Polo, el polémico generador de contenidos digitales que se ha caracterizado por ser fanático del Centro Democrático y Álvaro Uribe, pero sobre todo por ser un acérrimo opositor a Petro y el Pacto Histórico.

Polo Polo fue tendencia no por publicar, sino por las personas que postearon publicaciones burlándose del influencer. Pues el exrepresentantes a la Cámara por los afros, que duró menos de 5 días en su cargo, se manifestó a través de un trino en el que señaló que los ‘tira piedra estarán en paz’.

“Lo único rescatable que deja esta jornada es que por fin los de la universidad nacional y distrital dejarán de hacer tanto paro y tirar piedra. Y Fecode por fin trabajará. Ahí tienen de presidente por el que tanto patalearon y reventaron el país”.

La publicación del generador de contenidos uribistas no tardó en provocar reacciones a favor y en contra de lo trinado. “Universidades que no tuviste el privilegio de ser parte. Deseamos que en el futuro cercano muchos más jóvenes ingresen a la educación pública, para la generación de conocimiento y generación de pensamiento crítico, sin el sectarismo y clasismo que te caracteriza” o “Me alegra en gran manera que la democracia hoy estuvo a favor de quien tanto la criticaba, también celebró como la otra mitad del país tomo su derrota hoy habrá paz gracias a qué los violentos ganaron en las urnas”, fueron algunos comentarios publicados en el perfil del influencer.

Respecto a más reacciones en las redes sociales de la victoria del exguerrillero, economista, político y ahora presidente electo Gustavo Petro, Polo Polo trinó:

“Ya algunos ricos se empezaron a ir y otros a sacar su dinero, y ya el dólar empezó a subir ¿Si todos los ricos se largan, quien pagara esa reforma de 50 billones que dice Petro? Reventaron el país por una reforma de 20 billones y ahora quedarán clavados con una de 50 billones”.

Pero no solo fueron los trinos en contra del presidente electo, el influencer uribista también criticó a Sergio Fajardo por haber votado en blanco el día de ayer. “La soberbia de Fajardo lo llevó a votar en blanco en un momento tan trascendental para el país. ¡Es un egoísta! para él NADIE, excepto él, merece ser presidente. Hoy fue abucheado por sus paisanos cuando ejercía su voto”.

Fajardo también fue abucheado en su puesto de votación luego de revelar su opción marcada en el tarjetón, sobre esta situación se solidarizó Petro que rechazó las agresiones verbales contra el exalcalde de Medellín.

Sergio Fajardo felicitó a Petro por su victoria y habló en Caracol Radio sobre el momento sufrido ayer en la jornada electoral: “Acá hay gente con muchas molestias, yo he llevado cuatro años en los cuales he sido de manera reiterada atacado por haber votado en blanco y atacado por no haber votado por Petro... Yo creo que para avanzar en la reconciliación que es el propósito de todo presidente, vamos a ver como se avanza porque hay muchas heridas y muchos malestares. hay que mantener la calma y no irles a responder en los mismos términos”.

