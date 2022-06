Madre de Rodolfo Hernández le echó la bendición antes de la segunda vuelta

Rodolfo Hernández y su madre, la señora Cecilia Suárez.

A un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, recibió la bendición de su madre, la señora Cecilia Suárez. El momento fue compartido a través de las redes sociales del exalcalde de Bucaramanga.

En el video se ve a madre e hijo en una finca, ubicada en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde esperarán los resultados a partir de las cuatro de la tarde. El ingeniero, de 77 años, le pregunta a su madre, de 97, cómo ve las elecciones después de que ella le advirtiera que no se metiera en política. “Mire cómo vamos. ¿Qué opina usted? ¡Para mañana son las elecciones! ¡Toca ir a votar desde las 8!”, dice Hernández.

“Mijo: yo le dije a usted que no se metiera en eso porque la política es dura y brava, me parece a mí. Ya se metio, vea a ver qué hace usted”, respondió la señora Suárez.

El posible nuevo presidente del país insistió en su pregunta sobre cómo le irá en las elecciones, en las cuales se enfrentará este domingo 19 de junio al candidato del movimiento de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro. “Pues yo creo que les vaya bien. Es lo que yo opino y deseo que ganen”, respondió la señora Suárez, recogiendo los hombros.

Luego, la nonagenaria dibujó la santa cruz frente a su hijo y le dijo “mijo, Dios lo bendiga”, gesto que Hernández imitó hacia su madre.

En diálogo con la revista Semana a comienzos de este mes, la mamá de Rodolfo Hernández calificó al hoy candidato a la presidencia de Colombia como “muy estudioso e inteligente” y “obediente”, y aseguró que, aunque tiene el genio de un buen santandereano, es una persona “honorable” que espera pueda llegar a la Casa de Nariño y cambiar al país.

Respecto a la carrera política de Rodolfo Hernández, doña Cecilia recordó en diálogo con Semana, una de las polémicas más sonadas del actual candidato presidencial: la bofetada que le propinó al concejal John Jairo Claro, cuando aún era alcalde de Bucaramanga, por haberlo acusado de corrupción.

El hecho, según contó la madre de Hernández al medio, le valió para que ella le diera un “regaño” y la dejó pidiéndole a la propia “Virgen” que su hijo no volviera a repetir la agresión.

“Como que se iba pasando del genio que tiene. Le pegó por allá a un señor un pescozón en la nuca, y yo haciendo fuerza, ¡ay, que no le vaya a pegar otro! Ay, Virgen santísima (...) Le dije: “Eso no se hace; no, mijo, va a salir que usted le pegó a un concejal”.

Aunque doña Cecilia aseguró a la revista bogotana que el aspirante a la Casa de Nariño no volvió a golpear a nadie más en ninguna otra ocasión, confesó que, si su hijo llega a convertirse en el Presidente de Colombia, espera que, además de continuar siendo un hombre “honorable”, tenga un “buen carácter”.

“Yo soy la mamá y les pido a Dios y a la Virgen que sea confiable, que sea honorable, que se maneje bien, que tenga muy buen carácter, sobre todo”, indicó a Semana la madre del actual candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, añadiendo que, de llegar a la Casa de Nariño, el santandereano también tendría que “cambiar un poco el modo de ser”.

Frente a la hoja de ruta que le gustaría que su hijo tomará sí se posiciona como presidente, la santandereana dijo a la publicación bogotana que espera que Rodolfo no solo ayude a los pueblos y ciudades más pobres de Colombia, sino también que “haga algo por Piedecuesta”, el municipio en el que ambos nacieron.

SEGUIR LEYENDO: