Rodolfo Hernández se niega a pagarle millonaria indemnización a uno de sus extrabajadores: “Está muriéndose el viejito”

Polémica apelación de Rodolfo Hernández y Colpensiones a millonario fallo. Foto: REUTERS/Marco Bello

Una nueva controversia empaña los deseos de Rodolfo Hernández de ser presidente de Colombia, pues sus abogados solicitaron que se aplace una audiencia donde tendrá que indemnizar con una millonaria suma a un extrabajador suyo, al que no le habría pagado la pensión cuando estuvo bajo su mando.

El exempleado del exalcalde de Bucaramanga es Celestino Flórez, de 81 años, quien trabajó como guarda de seguridad en un conjunto residencial que edificó la Constructora HG, propiedad de Hernández. El vigilante denunció a su jefe porque no le habría pagado los derechos a pensión y otras prestaciones sociales entre 1986 y 1991.

En esa línea, se conoció un audio en el que el Juez Segundo Laboral de Bucaramanga, Rubén Morales, recibió una petición de la defensa del candidato presidencial: que aplace la audiencia para que no hayan “escándalos” mientras Rodolfo Hernández se disputa la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro.

El abogado del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que hizo esa solicitud es Eduardo Pilonieta, quien le pide al togado que reprograme la audiencia para después de la segunda vuelta y su cliente no se meta en más polémicas.

“El ingeniero no tiene cabeza para nada destino que su elección del 19, aplácela para el 21, 22 (junio). Ayúdeme con eso, sea que nos convenga o no, sea que gane o sea que pierda, ahórreme el escándalo, él (Rodolfo) no viene a la audiencia, póngamele un poquito de sensatez Rubén “, señaló el abogado de Rodolfo durante una llamada hecha al juez Morales.

Luego de esta petición, que fue conocida por las emisoras BluRadio y RCN Radio, el togado le respondió a la defensa de Rodolfo Hernández que la audiencia se debía celebrar antes de que se acabara el 2022 porque el demandante estaría a punto de morir debido a su grave estado de salud.

“Por la precaria condición de salud del demandante tenía que resolver su situación este año, el señor está que se muere, el pensionado está en pre mortem, está muriéndose el viejito”, expresó el juez que debía juzgar a Hernández y que en pasadas ocasiones ya había ordenado que Rodolfo Hernández le pagara más de 176 millones a la víctima.

Esa sentencia contra Hernández se conoció el pasado 9 de junio donde se determinó que el aspirante presidencial debía darle 100 millones al exvigilante para repararlo por daños morales y perjuicios a su excolaborador.

Sin embargo, este caso viene en los estrados judiciales desde el año 2017 cuando la víctima instauró acciones legales contra quien hoy podría ser el próximo presidente de la nación cafetera si gana las elecciones del domingo.

La sentencia que el juez dictó contra Rodolfo Hernández le causó, según denunció recientemente, amenazadas contra su vida, por lo que le pide a las autoridades actuar para no salir afectado o poner su integridad en riesgo. “Se vino todo el mundo encima por fijar la audiencia, esos amigos alcahuetas ahí vienen a decir que voy a tener problemas con Procuraduría, con la Fiscalía, que no me constaba nada aplazando la diligencia, pero yo tenía que fijar la audiencia por la salud de un ser humano. Por eso el ambiente se enturbió y todo el mundo molestándome”, contó el togado.

Por ahora, ni el exalcalde de Bucaramanga ni los miembros de su campaña se han referido al respecto. No obstante, se conoció que los abogados de Rodolfo Hernández apelaron el fallo que lo obligaba a pagarle los 176 millones al sujeto que, como cualquier otro trabajador, merecía los aportes a salud y pensión y ahora solo exige que se le respeten sus derechos.

