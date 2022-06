Juan Román Riquelme habló de los fichajes de ensueño para Boca y no mencionó a James Rodríguez

El colombiano suena para llegar a Boca Juniors, sin embargo, Riquelme parece que se olvidó de este al hablar de los posibles fichajes. . Foto: Al-Rayyan

El futuro de James Rodríguez sigue siendo incierto, el actual jugador del Al-Rayyan habría pedido salir del fútbol catarí y estaría buscando algunas opciones. En Europa varios clubes aparecen como posibles destinos para el ‘10′ de la Selección Colombia, pero el rumor de su posible fichaje con Boca Juniors se ha robado todas las miradas.

El entorno de James Rodríguez señala que lo único claro por el momento es que el colombiano no quiere seguir en Al-Rayyan y su intención es dejar Catar en este mercado de pases. Algunos clubes están pendientes a la situación del volante y siguen de cerca su situación.

Se habló de un posible regreso a la Premier League, mientras que otros señalan que unos clubes en España lo quieren. Ahora suena la posibilidad de un regreso a Sudamérica, ya que Boca Juniors estaría interesado en él, si embargo esta es una versión que maneja la prensa argentina, ya que por ahora no han habido pronunciamientos oficiales.

Esta posibilidad surgió luego de que el periodista Adrián Magnoli señalara que Boca Juniors tenía entre sus planes pujar por el fichaje del colombiano. Incluso reveló que el equipo Xeneize lo tiene en carpeta para incorporarlo de manera inmediata. Sin embargo, en la más reciente entrevista que le fue realizada a Juan Román Riquelme, director deportivo del equipo, habló de los fichajes soñados para el club y en ningún momento mencionó al colombiano.

Sobre la posibilidad de firmar a Arturo Vidal aseguró que el chileno, “nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa”, afirmó en ESPN el exjugador y ahora director deportivo. Además agregó que, “Cavani nació para jugar acá. ¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado.

Y señaló que, “vamos a cuidar nuestro club mucho, parece complicado cuando uno dice que agarró un club con deuda, después de dos años armamos un gran plantel, con jugadores de categoría y estamos muy contentos con lo que tenemos. Hay buenos jugadores, si tratan de escuchar y aprender cada día, van a aprender mucho, pero lo único que quiero es que tratemos de disfrutar”.

Sobre la situación de Boca Juniors con respecto a sus cupos para jugadores extranjeros, Riquelme afirmó que, “podemos tener seis extranjeros, tenemos cinco, pero el 30 de junio Hurtado termina el préstamo, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. Ellos son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca, pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar”.

Por otra parte el tío de James, Elkin Rodríguez, afirmó en una entrevista para el Diario Olé que, “la llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y para que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes. ¡James es un talento innato! Suárez también lo es, pero un jugador como él no se ve mucho en el mundo”.

“No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de Juanfer Quintero que fue a River y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel”, aseguró.

