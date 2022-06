“Han sido días de angustia”: Cristina Hurtado da parte del estado de salud de su hijo

Cristina Hurtado dio parte de tranquilidad sobre el estado de salud de su hijo.

Cristina Hurtado dio a luz hace aproximadamente seis meses a su tercer hijo, Mateo, y compartió a través de sus ‘InstaStories’ unas imágenes que le han dado la vuelta a las redes sociales por cuenta del complicado estado de salud por el que estaría atravesando el pequeño.

Las imágenes que compartió la presentadora dejaron bastante preocupados a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de pronta recuperación y deseando que logre superar el impasse que atraviesa.

En una de las primeras historias de Instagram que compartió la presentadora se ve que está al interior de la Clínica del Country. A la imagen la acompañó del texto: “Mi ventana por estos días”. Las demás dejaron ver que su hijo padecía una infección respiratoria.

Asimismo, sus seguidores se han percatado que la pareja conformada por Cristina Hurtado y Josse Narváez están bastante alejados de las redes sociales, motivo por el que los internautas comenzaron a especular que se trataría de la salud de su hijo Mateo. Esta versión fue confirmada hoy por la presentadora con una nueva publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con una fotografía a contraluz, cargando a su hijo en brazos y bastante conmocionada por la situación, compartió unas emotivas palabras que dejan ver la preocupación que tiene como madre al no poder reaccionar de forma diferente con la salud de Mateo.

“Estos son momentos que no quisiéramos que llegaran… pero hacen parte de la vida. Han sido días de angustia, impotencia y mucha oración. Solo los padres entienden lo que se siente”, escribió la presentadora en sus InstaStories.

Tal y como se pensaba, el bebé habría sido víctima de uno de los picos respiratorios más duros por los que atraviesa la capital del país, debido a las bajas temperaturas que azotan a los bogotanos, por lo que pidió a sus seguidores que cuiden de sus hijos para evitar inconvenientes con el que ella está viviendo.

“La buena noticia es que Dios nunca nos desampara. Cuídense mucho y cuiden de sus hijos de este invierno y de los virus, estamos en pleno pico respiratorio”, concluyó la modelo.

Rápidamente, la publicación fue replicada por diferentes portales de entretenimiento, donde ya alcanza los 2.000 likes y supera los 50 comentarios de los internautas, quienes no paran de enviarle mensajes de aliento en este difícil momento por el que atraviesa.

Algunos de los más destacados son: “Dios lo, guarde y le dé pronta recuperación, en el nombre de Jesús”; “todo saldrá bien con la ayuda de nuestro Señor”; “pobrecito, cuídalo”; “pronta recuperación para Mateo y millones de bendiciones”; “tranquila que Dios está acompañándote”; “lo más duro para una madre es tener a nuestros bebés enfermos”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo de Cristina Hurtado sobre la salud de su hijo :

Cristina Hurtado compartió una imagen junto a su hijo Mateo, en la clínica alertando sobre los picos respiratorios que atraviesa la ciudad y dando parte de tranquilidad. Tomada de Instagram @crisshurtado

Reveló si volverá a ser presentadora

La curiosidad de sus seguidores respecto a este tema ha sido muy insistente y ha estado presente en varias preguntas que le hacen. De hecho, por estos días un usuario le hizo llegar, vía Instagram, el siguiente interrogante: “¿Cuándo vuelves a Guerreros?”.

Enseguida, la paisa dio cuenta de que su regreso a dicho reality es una cosa que no pasará. “Esto me lo han preguntado muchísimas veces y la respuesta es: No voy a volver a ‘Guerreros’, me voy a quedar aquí juiciosa, sigo disfrutando mi maternidad con todo el amor, con toda la felicidad y, por supuesto sigo apoyando a mi esposo desde la casa”.

