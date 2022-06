Familiares buscan a Neyker Livingston, el niño de 10 años que desapareció en extrañas circunstancias en Providencia

Autoridades ofrecen hasta 10 millones de pesos a la persona que de información que ayude a dar con su paradero.

Desde la mañana del lunes 13 de junio no se tiene ningún rastro de Neyker Livingston, un niño de Providencia de 10 años que la noche anterior se despidió sobre las 10 de la noche de su abuela, Gloria McNish Hugson, para irse a dormir. Desde entonces no se sabe nada de él.

Según cuenta Gloria, el niño dejó las luces encendidas como solía hacer siempre para poder conciliar el sueño. Luego, le dio unas instrucciones, puesto que al día siguiente no iba a estar en la casa para acompañar al menor:

“Como ella tenía que salir al otro día a hacer unas diligencias, le dijo que todo quedaba listo. Le explicó que el jugo quedaba hecho, que quedaba con el celular cargado por si necesitaba hablarle y que quedaba la ropa y la camisa ordenadas para ponérselas después del baño”, le contó al periódico El Colombiano la tía del menor Luz Marina Livingston.

De acuerdo a la información de la abuela del menor, uno de los obreros que trabaja en la reconstrucción de la isla, luego de más de un año del devastador paso del huracán Lota, se dirigió hasta su casa al día siguiente por alimento. Fue en ese entonces que ella quiso despertar al pequeño Neyker, pero intentó abrir la puerta de su habitación y no pudo al estar asegurada desde adentro.

Luego de forzar la puerta se dio cuenta de que el niño no estaba en su cama. Pero, lo más curioso es que todo en la habitación estaba intacto, tal como lo había dejado Gloria en la noche: los zapatos y la camisa en la mesa de noche, y todo en su lugar, tal como lo mantenía Neyker. No había ningún signo de violencia ni forcejeo. Lo único fuera de lo común que vio fue la pantaloneta del niño encima de su cama. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención de la abuela: la ventana de la habitación estaba abierta.

“Cuando la abuela se dio cuenta de que él no estaba, miró la puerta principal y estaba trancada por dentro. En la casa todo estaba en perfecto orden. Creemos que alguien se lo llevó por la ventana, y era alguien que mi sobrino conocía porque él no salía con nadie extraño, no se iba sin permiso. Además, no era capaz de salir por la noche por el temor a la oscuridad y tampoco era capaz de saltar una ventana de dos metros de altura”.

En ese momento Gloria avisó a su familia y de inmediato acudieron a la Policía para pedir ayuda.

“Es un niño muy de casa, no es un niño que ande en la calle, no se sabe con quién salió, esa es la gran duda que tenemos. No hay ninguna pista, no hay indicio de nada hasta el momento”, recalcó Evis Livingston, concejal de Providencia y tía del menor.

Desde ese entonces la búsqueda del menor ha sido infructuosa. Se han unido los esfuerzos de las autoridades y miembros de la comunidad de la isla. Con ayuda de perros, drones, personal de la isla y el Gobierno Nacional, se ha tratado de dar con el paradero del niño.

Inclusive, un equipo de búsqueda y rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán viajó a Providencia para ayudar en la búsqueda del menor desaparecido.

“Con la autorización del señor Alcalde y sin afectar la prestación del servicio en la ciudad de Popayán, nuestro equipo, compuesto por dos binomios y dos tripulantes, salió hacia esa parte del país, equipado con dos drone y drone mini 2, computador portátil, teléfono satelital, GPS, cuatro radios con portadora y equipamiento personal para seis días”, señaló el capitán Juan Gañán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán.

El alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari, ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para el que entregue información que ayude a dar con el paradero del menor.

Por ahora, la única pesquisa que se tiene es una declaración de su padre, que dijo que “hace dos meses recibió una llamada de unos hombres que le pedían dinero a cambio de no afectar a su familia”. Las autoridades investigan.

SEGUIR LEYENDO: