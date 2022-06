Esta es la estafa en el día sin IVA sobre la cual están alertando los bancos

día sin IVA (Colprensa-Sergio Acero)

Para sacar provecho de los precios del día sin IVA, que se realizará este viernes 17 de junio por segunda vez en el año en el país, y no tener experiencias lamentables con los delincuentes que aprovechan la oportunidad para robar a los compradores, se deben tener en cuenta varios consejos de seguridad que podrían ser útiles para desarrollar las compras en la jornada.

Las compras de este día se realizan en gran parte de manera virtual, uno de los medios en los que se han incrementado los ciberdelitos. En el pasado día sin IVA del 11 de marzo, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se presentaron 1,8 de transacciones digitales aprobadas que representaron 697.000 millones de pesos.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones que los ciberdelitos han presentado un aumento de 115% en denuncias ante la Fiscalía General de la Nación durante el 2′020 y el 2021, con respecto al 2019, por lo que es necesario que las personas tomen precauciones frente a diferentes modalidades de hurto a través de los canales digitales.

En ese sentido, previendo el día sin IVA en el que podría haber mayor posibilidad de cometer estafas, diversas entidades financieras han expedido algunas recomendaciones que los compradores pueden tener en cuenta para evitar caer en los sofisticados mecanismos de engaño que se han evidenciado en el país.

HDI Seguros, citado por Valora Analitik, sostuvo que como primera medida se debe revisar la conexión desde la cual se realizará la compra o transacción, debido a que las públicas pueden tener menor seguridad que las demás. Si es necesario hacerlo a través de este tipo de redes, verificar que las páginas a las que se dirige terminen en .com o .co, como son las extensiones de las web de las grandes marcas.

Para esta empresa es recomendable mantener antivirus activo en todos los dispositivos como computadores y celulares, para evitar software hostil o intrusivo o recibir las alertas cuando se está en riesgo de caer en virus que pueda robar información personal.

No se deje guiar por los super precios. Algunos mensajes de texto o correos electrónicos pueden anunciar promociones imperdibles, pero desconfíe de aquellos que no reflejen la realidad del mercado, porque puede tratarse de una distracción para que acceda a páginas fraudulentas. Por esa razón, es recomendable que no abra los links directamente, sino se dirija a las páginas del establecimiento donde desea comprar.

HDI Seguros recuerda a los compradores que ni las marcas ni las entidades bancarias solicitan información personal de tarjetas débito o crédito, como fechas de vencimiento, números completos o códigos de seguridad. Por lo tanto, si a través de una llamada recibida, un mensaje o un WhatsApp u otro canal no oficial le solicitan esos datos, absténgase de entregarlos si no está seguro de la autenticidad de la transacción.

Así mismo, la compañía especialista recomienda que no se utilicen las plataformas para guardar la información personal de los productos financieros, para poder brindar mayor seguridad a los mismos.

Desde Asobancaria también recomiendan a los compradores que no abran links o archivos de mensajes de texto o emails en los que se hagan advertencias o reportes bancarios, que pueden ser una de las formas que utilizan los delincuentes digitales para engañar a los clientes. Una posibilidad puede ser comunicarse directamente con la entidad.

En cuanto a las transacciones en físico, las recomendaciones giran en torno al momento del pago. Cuando entregue su tarjeta no permita que se pase por elementos diferentes al datáfono y no pierda de vista el plástico. Al recibir devuelta el documento, verifique que corresponda al suyo.

De acuerdo con la CCIT, durante el año pasado, hasta el mes de noviembre, se presentaron 46.527 eventos por ciberdelitos en el país, lo que representó un incremento del 21% respecto al 2020. Una de las estafas más usadas es la violación de datos personales, robo de datos y suplantación de identidad que tuvo 13.458 casos denunciados, 45 % más.

El hurto por medios informáticos tuvo un incremento del 3% y a noviembre se habían instaurado 17.608 por ese tipo de hechos delictivos. En ese mismo porcentaje aumentó la suplantación de páginas web con 7.654 casos siendo el phishing y el Smishing las principales modalidades empleadas por los Cibercriminales.

