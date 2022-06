El MAMBO inaugura Políticas de la Reproducción: 50 Años De Los Grabados Populares de Álvaro Barrios

En la muestra se podrá ver toda la serie de los Grabados populares, que fue adquirida por el MoMA de Nueva York en 2004. Imagen: Museo de Arte Moderno de Bogotá.

El 16 de junio, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) se inaugura la exposición Políticas de la reproducción: 50 años de los Grabados populares, la primera muestra dedicada exclusivamente a la serie más icónica de la obra de Álvaro Barrios.

La serie, que comenzó en 1972 –y en la que sigue trabajando Barrios, hace parte de la investigación plástica del artista que en sus más de medio siglo años de carrera , como dice el comunicado del MAMBO “alude a múltiples referentes de la cultura —mitología, esoterismo, iconografía católica, pop— y también artísticos, incluyendo al surrealismo, arte pop y arte conceptual”.

En la serie completa, que fue adquirida por el MoMA de Nueva York en 2004, Barrios desafía, según el texto de la exposición, “la relación entre la obra de arte auténtica y la réplica, al emplear diferentes medios de distribución impresa, los cuales son comprendidos aquí como dispositivos poéticos y políticos que critican el valor adscrito a la obra de arte en el mercado comercial”.

En su obra, Barrios celebra y critica las decisiones de consumo y (re)producción masiva, que ha explorado con su primer NFT (Token No Fungible): El circo del Museo Duchamp del arte malo (2022) que se encuentra en la exposición.

La tokenización consiste en convertir un derecho de propiedad en un token, es decir, en una pieza de información digital. En el campo artístico, la “tokenización” es la nueva frontera del arte digital: un método usado para fraccionar la propiedad y así autenticar la venta de obras de arte.

El circo del Museo Duchamp del arte malo comparte con los Grabados populares la misma preocupación respecto al “uso de NFT como otra herramienta capaz de cuestionar la reproducibilidad y supuesta autenticidad de la obra de arte”. De esta manera, el uso de medios técnicos de reproducción como forma de democratizar la obra de arte es una misión que unifica la multifacética obra de Álvaro Barrios.

Es así que en esta muestra los visitantes podrán ver el amplio panorama del repertorio de medios artísticos que Barrios ha tenido a disposición, incluyendo sus experimentaciones con diferentes técnicas gráficas como offset, fotograbado, litografía y serigrafía, al igual que collage y medios mixtos sobre papel.

Álvaro Barrios

Con una carrera que comprende más de 50 años, Álvaro Barrios es sin duda, uno de los artistas contemporáneos activos más importantes de Colombia. Su obra es multifacética, y comprende influencias culturales de la mitología, el esoterismo, la iconología católica y la cultura popular, e influencias artísticas provenientes del surrealismo, el pop art y el arte conceptual.

Barrrios ha sido parte de exposiciones colectivas en el Centro de Arte Museo Reina Sofía de Madrid, Kunstmuseum de Bochum, Alemania, o Museo del Barrio de Nueva York. Su obra pertenece a colecciones privadas y públicas tales como el Brooklyn Museum of Art, Nueva York; el Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba; Daros Latinoamerica, Zurich; y el Museum of Modern Art of Latin America, Washington, DC.

Y en la última Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO) se realizó una retrospectiva de su obra, como parte de la representación colombiana, que contó, además, con la presencia de galerías como Fernando Pradilla, La Balsa y Nueveochenta.

SEGUIR LEYENDO: