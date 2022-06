Nueva confusión de Rodolfo Hernández: dijo que Luis Almagro era director de la ONU, pero es el secretario de la OEA

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se refirió a Luis Almagro como director de la ONU cuando en realidad es el actual secretario general de la OEA. Fotos: Reuters y Colprensa.

Vuelve y juega. El candidato presidencial Rodolfo Hernández no deja de enfrentarse a polémicas por lo que sale de su boca. Esta vez, durante una entrevista, confundió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su diálogo, que se dio de manera virtual, el exalcalde de Bucaramanga aseguró que se reunió con Luis Almagro, director de la ONU. Sin embargo, Almagro es secretario general de la OEA.

“Hablamos la semana antepasada con el doctor Luis Almagro, uruguayo que es el director de Naciones Unidas”, señaló Hernández durante su diálogo.

— VictoriaPopular (@ManuelBeltrn14) June 14, 2022

El nuevo descache del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, que rápidamente cuestionaron sus declaraciones y aseguraron que eso demostraba la supuesta falta de preparación en materia de política internacional.

“Rodolfo el candidato, dice que habló con el presidente de Naciones Unidas, el uruguayo Luis Almagro. Sigue dejando rastros de su profundísima ignorancia sobre asuntos del Estado y sistemas internacionales”; “Es otro incompetente como Duque. Los que van a gobernar son Gilinski y Uribe”; “Esto parece un chiste pero no lo es, Rodolfo Hernández desconoce totalmente el mundo internacional, no sabe quién es Luis Almagro, confunde OEA con ONU que vergüenza”, señalaron varios de los internautas.

El tema, además, no pasó desapercibido por varios senadores del Pacto Histórico, la coalición política de Gustavo Petro, el único contrincante de Hernández en la carrera por llegar a la Presidencia de la República en reemplazo de Iván Duque Márquez, que dejará el poder el próximo 7 de agosto.

El senador Alexánder López Maya lanzó varios cuestionamientos contra Hernández y recordó varias de las embarradas que ha cometido en vivo. “¿#QuisieraSaber cómo pueden votar por alguien que cada vez que sale en público comete errores? ¿Por alguien que sus asesores esconden del público para que no diga barbaridades? ¿Cómo puede ser que se reúna con Almagro de la OEA y diga que es de la ONU? ¿Acaso no puso cuidado?”, expresó el congresista del Polo Democrático mediante un trino.

Así mismo, el compañero de López, el senador Iván Cepeda, lanzó otro duro cuestionamiento contra el exalcalde de los bumangueses y aseguró que no estaba preparado para dirigir a la nación en el período 2022-2026. “Una persona que no conoce la comunidad internacional, su sistema, sus instituciones y relaciones -como es el caso del candidato Hernández-, no está capacitada para ser Jefe de Estado”, trinó Cepeda.

Por ahora, y como ya es costumbre, Rodolfo Hernández no ha salido a pronunciarse al respecto o a decir que lo sacaron de contexto, como hizo recientemente al disculparse por las llamadas “blasfemias” a la Virgen María. “Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella, a todo el mundo lo recibo, pero que no les cambio el discurso”, señaló el candidato presidencial hace unos meses.

Luego de una intensa polémica por sus palabras, Hernández publicó un video donde se excusó con los colombianos por poner a la virgen en su comentario; aseguró que lo sacaron de contexto “sus detractores” para atacarlo. Agrega que es un católico devoto y que su intención no era ofender a nadie.

“Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos, por la imprudencia que cometí cuando puse a la virgen diciendo que: yo invitaba la virgen y todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican, yo no quise decir eso; lo que quise decir era que invitaba a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio, o en la ciudad, yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención. Yo soy un hombre católico, no seguramente practicante con la intensidad de otras personas a quienes respeto su culto; acepto de mi corazón y en mi conciencia que me equivoqué, mil perdones”, expresó.

