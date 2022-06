Gustavo Petro llamó mentiroso a Alexánder Vega y puso en tela de juicio la neutralidad de la Registraduría: “No tenemos garantías”

Gustavo Petro: "El registrador está mintiendo, no tenemos garantías". Foto: Registraduría.

No cesan los cuestionamientos del candidato presidencial Gustavo Petro al registrador nacional Alexander Vega por la supuesta imparcialidad que tendría a tan solo unos días de que se celebre la segunda vuelta presidencial. Esta vez, en diálogo con la emisora Caracol Radio, le hizo varios reparos.

En su diálogo, el aspirante del Pacto Histórico aseguró que el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil le está mintiendo a Colombia y aseguró que “no es cierto” que le haya dado a él y a los miembros de su campaña garantías para competir por tercera vez por la Presidencia.

“Él frente a mí me dijo que permitimos auditoría técnica, pero esa es mirar en 20 millones de líneas de algoritmos, y que una línea puede marcar que baje o suba 100 votos. Eso ya pasó. Si se hace en gran escala es fraude, aunque en pequeña también. Esto sale de una sentencia del Consejo de Estado, de hace año, y se determinó que era débil y hacekable, entonces se ordenó que se adquiriera un software del Estado para que cualquiera pueda revisar y hacer auditoría”, aseveró Petro en la citada cadena radial.

Además, el exalcalde de Bogotá dijo que Vega no ha querido ceder a sus pretensiones para que le permita “hacer una auditoría técnica del software”. Sin embargo, según le dijo Petro a la citada cadena radial, el registrador se negó a pesar de que el empleado del candidato era de “talla mundial”.

“-El técnico de Petro- dijo que quería ver los algoritmos y allá le dicen que es propiedad privada, no del Estado; la Registraduría no compró sino alquiló, lo arrendó, entonces Thomas & Greg, que son los dueños, no dejan ver”, mencionó el aspirante al citado medio.

En otros apartes de su entrevista, el también líder de la Colombia Humana reiteró que no tiene las garantías brindadas por la Registraduría y dio a conocer los supuestos líos de votos que lo afectaron a él pero que beneficiaron, supuestamente, a su contrincante electoral, Rodolfo Hernández, en la pasada primera vuelta del 29 de mayo.

“Vimos una falla en 500 mesas en las que se nos bajaban 500 votos y se subían 500 a Rodolfo Hernández, no es culpa de jurados porque es tema de algoritmos. Eso tiene que ser examinado y lo pusimos en la Fiscalía, porque es la investigación de un crimen”, señaló Petro, quien aprovechó los micrófonos de la emisora para recomendarle a la Registraduría cómo deben actuar durante la segunda vuelta para que, presuntamente, no se cometan los errores que él y su bancada han identificado.

“Todos los testigos electorales deben tener una vista en la mesa y luego ver que coincida el formulario E-14 con lo que está publicado en la Registraduría. Si no, se informa, porque hay un proceso que es el escrutinio. No vamos a quemar el país, vamos a usar los mecanismos de ley”, aconsejó.

Así mismo, Petro desmintió a figuras políticas como la senadora uribista María Fernanda Cabal, que aseguró que si el candidato del Pacto Histórico pierde las elecciones le solicitará a la gente que salga a protestar. Para el aspirante, estas son difamaciones que solo buscan causar “miedo” en la comunidad para que no lo elijan en las elecciones del domingo. “Me gusta la calle, pero no significa que el estallido de hace un año lo haya motivado yo. Yo lo apoyé, pero el estallido tiene que ver con estadísticas de hambre y ponen impuestos a la comida. Hoy mi contradictor y su campaña lo que proponen es elevar los impuestos al consumo de alimentos a Colombia, lo mismo que hizo Duque y Carrasquilla”, añadió Gustavo Petro en su entrevista con Caracol Radio.

