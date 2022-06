Yeferson Cossio le dio a una de sus seguidoras $300.000 para que pasara la tusa

Foto: Instagram @yefersoncossio

Este lunes, el polémico influencer Yeferson Cossio publicó en sus historias de Instagram el pantallazo de una conversación con una de sus seguidoras, quien le contó que se encontraba en un momento difícil, ante esto, el creador de contenido le dio su apoyo.

Cossio confirmó hace unos días que había terminado su relación con Jenn Muriel, quien también es influencer, por segunda vez. Aunque explicó que desde hace un mes se encuentra soltero, en la conversación con su seguidora dio a entender que luego de terminar con una persona se pasa un mal rato.

En la conversación con esta mujer, ella le decía que estaba pasando por una gran tusa y que lo peor de eso era no tener dinero, así que no podía hacer nada para distraerse. “Tengo una tusa horrible, la desventaja de ser pobre es que no puede uno darse el lujo de ir a distraerse con nada no a ningún lado”, le escribió Carolina Jurado, su seguidora.

Ante este comentario, Yeferson le pidió su número de cuenta y le transfirió dinero para que fuera y se emborrachara con una amiga. “Toma 300 mil, ve con una amiga, cómete un helado y tomate una botella de tequila, espero te sientas bien pronto. Tener tusa es horrible”.

Esta no es la primera vez que el influencer le regala dinero a sus seguidores. De hecho, recientemente Cossio le regaló 400.000 mil pesos a otra de sus seguidoras quien le escribió pidiéndole ayuda para poder realizarle una fiesta de cumpleaños a su hijo, cumpliría tres años de vida.

Video confirmaría que Yeferson Cossio y Jenn Muriel habían finalizado su relación amorosa

En meses recientes, la vida sentimental de Yeferson Cossio ha sido tema de conversación entre las redes sociales y los medios de comunicación. A finales de febrero pasado, por ejemplo, el creador de contenido informó sobre el término de su noviazgo con Jenn Muriel y, a los días, fue protagonista de varias fotos y videos que daban cuenta de un romance con Aída Victoria Merlano, lo cual fue confirmado por la propia barranquillera.

Y aunque al poco tiempo se confirmó que la pareja de influenciadores decidió retomar su relación, ahora han vuelto a surgir nuevas noticias sobre esta unión que, entre otras cosas, tiene millones de fanáticos. Resulta que luego de rumorearse que Cossio y Muriel rompieron de nuevo, el joven antioqueño fue el encargado de publicar varios videos los cuales confirman que, en efecto, regresó a la soltería.

La primer grabación fue hecha por una mujer que lo acompañó el pasado sábado a una fiesta en Bogotá, donde se encontraba por temas de negocios. Allí, se puede observar cuando Zion Wang, cantante y amigo cercano de Yeferson, le canta la canción ‘Tusa’ y este se tapa el rostro, como intentando ocultar sus lágrimas.

Además, también se le grabó cuando en la discoteca pusieron la canción ‘Tití me preguntó’, de Bad Bunny, y al momento en que la letra dice ‘tengo muchas novias’, Yeferson Cossio responde: “Yo no”.

Por último, el también músico y modelo respondió una serie de preguntas durante una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, en la cual habló sobre su relación con Jenn Muriel en pasado. “¿Cómo se llamó tu primera novia?”, le preguntaron, a lo cual contestó: “La primera novia se llama Jennifer Acosta, luego Viviana Úsuga, Sara y Jenn Muriel, yo solamente he tenido cuatro novias en mi vida. A mis 28 años solo he tenido cuatro parejas y el único noviazgo largo fue con Jenn, de resto no duré ni un año”.

