Carlos Antonio Vélez le cayó a dos “figuras” de la selección Colombia tras la eliminación de Perú del Mundial de Catar

Carlos Antonio Vélez no pasó por alto la eliminación de la selección de Perú del Mundial de fútbol de Catar. El conjunto ‘inca’ no pudo imponerse en el repechaje contra Australia, cayendo en los penales, y dejó en el camino la posibilidad de clasificar a su segunda cita orbital de manera consecutiva.

El lateral peruano Luis Advíncula fue uno de los que erró el cobro, puesto que, tras disparar a la zona derecha del portero, el balón se estrelló en el palo y salió. El futbolista se tendió en el césped después del fallo y, cuando se confirmó la derrota de los ‘incas’, no pudo ser consolado por sus compañeros. Un tiempo después de la tanda, este anunció a través de su cuenta en Instagram que se retiraba de la Selección.

“Pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé. Y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzaría la vida para pedir disculpas. Yo doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió el jugador de Boca Juniors.

Carlos Antonio Vélez no pasó por alto la caída de Perú, ya que se pronunció a través de su cuenta en Twitter y aprovechó para mandarle una pulla a dos “figuras” de la selección Colombia las cuales, según él, no se hicieron cargo de la eliminación de la ‘tricolor’ del Mundial.

“Advíncula renunció a la @SeleccionPeru por el lanzamiento que perdió y que derivó en la eliminación al Mundial. Carácter y valentía le sobran, mientras por aquí 2 “figuras” de la galaxia futbolera tercerizan la responsabilidad... aseguran que la prensa que critica y la sede tuvieron la culpa”, aseveró el periodista deportivo.

Cabe recordar que hace unos días Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, dos de los referentes del combinado ‘cafetero’, estuvieron en el país por motivo de sus vacaciones y asistieron a un evento con los medios de comunicación en Bogotá. En este espacio ambos futbolistas respondieron ante algunos señalamientos por el bajo rendimiento de la selección en las eliminatorias sudamericanas.

“Aquí tratan de pisarte, hundirte y dejarte en el piso. Si fuésemos diferentes, los jugadores de Colombia estaríamos más alto. Los invito a que cambiemos esa forma de pensar y en vez de destruir ayudemos a los que vienen atrás para que podamos crecer e ir con confianza a representar el país”, expresó Mina, cuyo futuro es incierto en el Everton.

Por su parte, Cuadrado enfatizó en que no hubo peleas tras las derrotas 3-0 y 6-1 contra Uruguay y Ecuador, respectivamente. “No es que no aceptemos las críticas, si a mí me preguntan digo que en Colombia se narra mucho mejor, hay más emoción, arranque, en Italia es diferente. Solo creo que cuando ves los partidos hay comentarios que no son, que hieren a las familias, y puede haber otras formas”, agregó el jugador de la Juventus.

Ya están clasificados 31 de los 32 equipos al Mundial de Catar 2022, que iniciará el próximo 21 de noviembre. Definida la suerte de Perú, Australia conformará el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Solo resta definir un cupo entre Costa Rica, dirigida por el técnico ‘cafetero’ Luis Fernando Suárez, y Nueva Zelanda.

El encuentro se llevará a cabo este martes 14 de junio a las 1:00 p.m. (hora colombiana), y el vencedor integrará el Grupo E, acompañando a España, Alemania y Japón.

Costa Rica y Nueva Zelanda jugarán por el repechaje para Qatar 2022.

