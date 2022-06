Jeison Murillo, la encrucijada en que se encuentra el futbolista colombiano con el Celta de Vigo desde hace seis años

El defensa del Celta Jeison Murillo, en una imagen de archivo. EFE/Salvador Sas

El futbolista colombiano Jeison Murillo regresó hace menos de un año al Celta de Vigo, equipo español, con la esperanza de que, luego de 6 años, se realizara la opción de compra y pudiera por fin asentarse en un equipo tras estos años de idas y venidas.

A pesar de volver a la escuadra dirigida por Eduardo Coudet con la idea de sumar minutos, sobre la mitad de la temporada 2021-2022 el director técnico, sin dar explicaciones, anunció que Murillo tuvo que regresar al Sampdoria, de la Liga de Italia. Hay que tener en cuenta que desde el año 2017 el central colombiano ha tenido lío cada vez que ha llegado al Celta en el mes de junio. Luego de sus regresos vuelven a aparecer las dudas sobre su futuro, sumado a muchos problemas para lograr formar parte de un proyecto a largo plazo.

Ahora, para la temporada 2022-2023 regresa a una Sampdoria que, aunque le fichó en 2019 procedente del Valencia, nunca ha apostado por él. Murillo tiene un año de contrato con el equipo italiano y tendrá que aclarar su futuro lo antes posible.

Por otra parte, el hecho de que sólo le quede un año en el Sampdoria puede suponer por fin su liberación del club italiano para ser fichado por un nuevo equipo, aunque esto podría cambiar si el director técnico, Marco Giampaolo, considera al central colombiano como ficha clave en su plantilla.

Actualmente, Murillo tiene 30 años y ha pasado por nueve clubes, de los cuales 6 son de la Liga de España, 2 de la Liga de Italia, y 1 de la Liga de Colombia. Con esta trayectoria, el mediocampista debe escoger muy bien su próximo equipo para mantener su nivel. Sobre esto, si decide finalmente comenzar la próxima temporada en otro equipo, debe ser a un club en el que pueda ser titular, ya que en el Celta no mantuvo la titularidad y ahora regresa al Sampdoria a luchar por ella.

Cabe resaltar que Murillo ha vestido las camisetas de grandes equipos como el Barcelona y el Inter de Milán, además, ha jugado para el Cádiz, Unión Deportivo Las Palmas, el Granada y el Celta, equipos de alto nivel y que hacen parte de las principales ligas de Europa.

Por otra parte, aún no se conoce por qué Murillo pasó de ser un titular indiscutible a ser un suplente. De los últimos 22 partidos de Liga, sólo tuvo minutos en seis de ellos. Ahora, por sexto año consecutivo, tendrá que negociar su futuro con su actual club.

En entrevista para El VBar de Caracol Radio, Murillo habló sobre su regreso a la Sampdoria de Italia luego de finalizar sus vacaciones y si cree que tiene posibilidades de volver a jugar con la selección de Colombia.

“Hoy estoy en casa, en Colombia, descansando, luego de una temporada muy larga. Terminé contrato de cesión en el Celta, ahora me queda un año en la Sampdoria y esperar a ver como concluyen los hechos cuando me tenga que presentar dentro de un mes en Italia”, comenzó diciendo.

Y agregó que: “Hay que ver qué se hace, yo soy propiedad de Sampdoria y para todos era de conocimiento el año anterior fue decisión mía no querer estar en Sampdoria por temas personales, pero ahora hay que descansar y ver qué decisión se toma. Si me dan la oportunidad, si se llega al caso que podamos estar en Génova de tal forma que podamos estar contentos y cómodos y se pueda dar, mi familia y yo vamos a tomar esa decisión. Pero ahora no sé si sí o sí no”.

Por último, habló de volver a vestir la camiseta amarilla de la selección. “Uno nunca puede cerrarle la puerta a la Selección, para todos es una ilusión, una linda ocasión siempre ir a Selección, pero estoy buscando tener continuidad, seguir jugando. Tengo 30 años y me queda mucho por delante y si por delante está la Selección, pues trabajar para ellos. Mientras tanto trabajar para mí y el club que me dé la oportunidad”.

