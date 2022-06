El técnico Nelson Abadía habló sobre los comentarios de ‘veto’ en la selección Colombia femenina

Nelson Abadía, director técnico de la selección de Colombia Femenina. -Federación Colombiana de Fútbol.

A menos de un mes de realizarse la Copa América Femenina en el país las jugadoras de la selección de Colombia ya se encuentran en trabajos de miras al torneo continental. Con esta convocatoria, la polémica de los vetos hacia algunas futbolistas volvió a aparecer.

A principios de este año se conoció que algunas futbolistas nacionales denunciaron un posible veto contra ellas en el llamado por parte de la plantilla de la selección para disputar algunos partidos previos a la Copa América. Algunas de las jugadoras que se quedaron por fuera de la convocatoria, desde hace varios años, vienen denunciando irregularidades en el fútbol colombiano.

Ahora, una vez más, para el entrenamiento previo a este torneo las mismas jugadoras no fueron tenidas en cuenta, teniendo en cuenta que casi todas se encuentran militando en equipos del exterior los cuales han tenido buenas temporadas. Se trata de Natalia Gaitán e Isabella Echeverri, del Sevilla, Vanessa Córdoba, de Querétaro, y Yorely Rincón, de Sampdoria, de la Liga de Italia.

La semana pasada, Echeverri, a través de su cuenta de Twitter, habló sobre la nueva convocatoria: “Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde esté, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso”.

Por otro lado, el pasado jueves, la periodista Carolina Castellanos, en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio, volvió a hablar de unos audios que se conocieron en el 2019 en los que Álvaro González Alzate, miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, decía sin tapujos de cómo algunas jugadoras, y hasta entrenadores, fueron marcadas por hablar y pedir mejores condiciones.

En dichos audios se habla de Daniela Montoya, quien no fue tenida en cuenta para hacer parte del seleccionado nacional que representaría al país en los Juegos Olímpicos de 2016 por denunciar irregularidades y problemas logísticos, y acusar al entrenador Felipe Taborda de pedir dinero para convocar jugadoras, empezaron las prohibiciones en las convocatorias de mujeres que hablaron para exigir ética y respeto en el combinado nacional.

“Me parece que utilizó mal medio. No sé por qué se enojaron por lo de Daniela, si me debió haber buscado a mí o a Luis. ¿Y que consiguió?, engatillar a la dirigencia deportiva contra ella. Entonces si llegan y le dicen a Felipe Taborda: ‘usted no la puede arrimar a ese grupo, si la llega a arrimar, hasta luego usted. ¿Usted qué hace?, dígame usted qué hace, si quiere estar aquí. ¿Quién pierde? pierde la jugadora, porque el técnico va a cuidar su puesto y si llama a la jugadora, chao pescado”, mencionó en su momento el directivo de la FCF y presidente de la Difútbol.

Además, en los audios se destaca el pensamiento de González Alzate sobre Nelson Abadía, director técnico de la selección femenina, en esa época fue acusado de ayudar a las jugadoras de ‘armar sindicato’.

Ahora, este lunes, en entrevista para RTVC Noticias, Nelson Abadía volvió a hablar sobre los supuestos vetos hacia las jugadoras mencionadas. El seleccionador nacional explicó que las futbolistas que no fueron llamadas fue por una decisión técnica.

“Yo no conozco el primer técnico que sea tan tonto de saber que tiene unas extraordinarias jugadoras y no las llame... No hay veto, eso sí, es más disposición técnica”. Y agregó, haciéndolo aún más llamativo: “Eso en realidad depende de la capacidad, y por supuesto, del momento actual en el que esté la selección”.

Por último, la Copa América se llevará a cabo del 8 al 30 de Julio en las ciudades de Cali, Armenia y Bucaramanga. Este certamen contará con 10 selecciones, las cuales están repartidas en dos grupos.

