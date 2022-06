Polémica en el Junior de Barranquilla: figura del equipo le ‘cantó la tabla’ a los hinchas previo al partido definitivo ante Nacional

BARRANQUILLA - COLOMBIA, 17-10-2021: Sebastian Viera del Atlético Junior celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido por la fecha 14 entre Atlético Junior y Jaguares de Córdoba como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio Metroplitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. /Sebastian Viera of Atletico Junior celebrates after scoring the goal of his team during Match for the date 14 between Atletico Junior and Jaguares de Cordoba as part of the BetPlay DIMAYOR League II 2021 played at stadium in Metropolitano Roberto Melendez in Barranquilla city. Photo: VizzorImage / Jairo Cassiani / Contribuidor

Junior FC jugará el próximo miércoles 15 de enero el partido más importante en lo que va del primer semestre del 2022. Será ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y podría dar el paso a la gran final que se jugará entre el 22 y 26 de junio. El capitán del equipo barranquillero habló con los medios de comunicación previo al viaje a la ciudad de Medellín y dejó una seria crítica a los hinchas del ‘tiburón’.

Como despedida al elenco, los hinchas organizaron un banderazo a las afueras del hotel de concentración del Junior FC. Esto no fue bien visto por el portero Sebastián Viera quien recordó como al inicio del cuadrangular semifinal era criticado por estos mismos seguidores que llegaron a amenazar con invadir la cancha del estadio Metropolitano ante los malos resultados:

“No queremos banderazo. Hace 15-20 días la gente estaba que se metía dentro de la cancha, entonces ¿por qué ahora tenemos que hacer banderazo? Que nos acompañe la gente que siempre está. No hemos ganado nada tampoco como para hacer un banderazo, no estamos en una final tampoco. Nos golpeó mucho lo que nos pasó hace 15 días, pero nos levantamos y hoy en día vamos a jugar el último partido con opciones de llegar a la final, algo que nadie creía hace 15 días”.

El portero del equipo barranquillero pidió que no se hiciera ningún banderazo de cara al partido ante Atlético Nacional y recordó cuando hace algunas semanas los hinchas amenazaban con invadir el campo ante los malos resultados

Viera buscó bajarle un poco el tono a sus declaraciones destacando que muchos los han apoyado en difíciles momentos e hizo una mención especial a las familias de los jugadores. El promedio de asistencia como local del Junior ha sido de los peores en el semestre pese a continuar con opciones de clasificar a la final en la última fecha, esta floja asistencia se trasladó a la Copa Sudamericana donde no avanzaron de la ronda de fase de grupos, en su último encuentro la taquilla promedio las 7.000 personas.

“Creemos en la gente que siempre está con nosotros, a nuestra familia, al hincha que está en las buenas en las malas, al que sufre, pero que siempre te da un mensaje de aliento. No es nada contra nadie. Solo que es un poco loco que hace 15 días estaban que se metían a la cancha y ahora van a hacer banderazo. Tranquilidad, mesura, vamos a jugar un partido muy difícil en el cual la responsabilidad la tiene Nacional. Nosotros vamos a jugar un partido hermoso, en el cual habrá un marco de público espectacular, que estará todo en contra nuestro. Yo dije en la rueda de prensa contra Millonarios, a nosotros tienen que matarnos para sacarnos y ahora estamos con vida”.

Junior es segundo en la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay con ocho unidades. Para avanzar a la primera final solo le sirve una victoria. El empate o la derrota le dará el cupo a Atlético Nacional que es líder con nueve unidades. Ya eliminados se encuentran Millonarios y Atlético Bucaramanga que justamente abrirán la sexta fecha en un partido que no definirá nada importante.

