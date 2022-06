Archivan investigación contra fiscal Barbosa por supuesta participación política

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó vínculos entre el ELN y la ‘Primera Línea’ en Cali. Foto: Fiscalía

La Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de Colombia concluyó que el fiscal general, Francisco Barbosa, no participó en política al referirse en un medio de comunicación sobre la propuesta de perdón social del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego.

De forma específica, la denuncia fue interpuesta en abril pasado por la columna titulada “Nada de perdón social”, que el Fiscal escribió para el diario El Tiempo.

En ese espacio de opinión, Barbosa señaló que “es lamentable que Petro pretenda ser presidente cabalgando sobre las instituciones judiciales del país” y aseguró que quienes se disputan la Presidencia deben respetar las leyes colombianas.

“La Fiscalía General rechaza y rechazará cualquier propuesta que surja por fuera de la órbita constitucional e implique una ruptura de la separación de poderes. Parte esencial del sistema democrático es que se conozcan los límites de la Constitución. Incluso, debe entenderse que ideas de ese tenor podrían sustituir la carta política en tanto que ponen en entredicho la autonomía de la Rama Judicial”, escribió Barbosa en el periódico citado.

Es más, el jefe del ente acusador hasta se refirió a la propuesta de perdón social y lanzó durísimos comentarios contra el también jefe de la Colombia Humana. “El Estado no se maneja con ´perdones sociales´. La institucionalidad no se va a mejorar con propuestas que rompan el Estado de derecho y produzcan una desconfiguración del principio de la “seguridad jurídica” derivado de sentencias judiciales dentro de la autonomía de la Rama Judicial. La democracia debe pensarse con principios para mejorar el Estado, no para suprimirlo”, aseveró el fiscal Francisco Barbosa.

Según la denuncia, esta columna era una muestra de participación política porque, para la opinión pública, está claro que el candidato Petro hizo esa propuesta “y cualquier alusión al respecto de esta propuesta de parte de cualquier funcionario público rompe la imparcialidad del debate y se considera una intromisión del funcionario en favor o en contra de la propuesta del citado candidato presidencial”.

La denuncia fue estudiada por esta comisión de la Cámara de Representantes, encargada de revisar las quejas disciplinarias o denuncias penales contra ciertos ciudadanos que, por el trabajo que desempeñan, cuentan con fuero especial en el Estado colombiano. Entonces, revisa las denuncias contra el presidente, el fiscal general y magistrados de las altas cortes —Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura—.

No obstante, la comisión decidió desestimar esta denuncia. En opinión de ellos, según el comunicado que emitieron para informar la decisión de archivo, el jefe del ente acusador solo estaba discutiendo un tema de conversación nacional, mas no se involucró en una disputa partidista.

“Sus afirmaciones están lejos de configurar un debate electoral o una disputa partidista, pues conviene recordar que en su condición de jefe de la Fiscalía General de la Nación, le compete velar por el cumplimiento de las funciones constitucionalmente”, dice la misiva.

Otro argumento que la comisión dio para justificar el comportamiento de Barbosa es que el asunto del perdón social —palabra que Gustavo Petro utilizó para describir la misión en la Misión Intereclesial de Justicia y Paz y fue interpretada un supuesto ofrecimiento de amnistías e indultos a condenados por corrupción— es que el tal perdón social no hace parte de su programa de gobierno y es un asunto de interés general.

Cabe recordar que, en la actualidad, la Comisión de Investigación y Acusación está presidida por Óscar Villamizar, representante por Santander del partido Centro Democrático que fue reelegido para el periodo 2022-2026.

