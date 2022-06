La situación militar se puede definir por internet en Colombia: Ejército Nacional habilitó nueva página web

(Photo by DANIEL MUNOZ / AFP)

Desde el pasado 13 de marzo hasta el próximo 17 de marzo estarán abiertas las jornadas especiales para regular la situación militar de aquellas personas entre los 18 y 50 años de edad que no han conseguido hacerlo. El Ejército Nacional de Colombia, de la mano del Ministerio de Defensa, dispuso en su página web un espacio en el que los interesados podrán adelantar este proceso de una manera sencilla y rápida. Entre las razones por las cuales se decidió permitir la realización de este proceso a través de internet está evitar que quienes necesiten hacerlo se muevan de su lugar de residencia a otro distrito.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad, desde el portal web se podrá, no solo definir la situación militar, sino también recibir asesoría personalizada para ello, lo que permitirá mayores facilidades a los interesados. Al entrar a la página web, los usuarios encontrarán la opción ‘Jornada especial’, en la que tendrán que hacer clic para luego realizar el respectivo registro del formulario allí expuesto. Luego de diligenciar el documento, el ciudadano recibirá un correo electrónico en el que habrá un enlace de ingreso a la siguiente plataforma. Esto estará disponible desde las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la tarde.

Esta opción que ofrece la fuerza armada permitirá que los ciudadanos, además, tengan un 60% de descuento en las cuotas de compensación militar. Así mismo, se ofrecerán descuentos del 90% en multas existentes por casos de remisión y otras consecuencias. En las jornadas también se podrá agendar citas para ir a distritos cercanos para continuar con el proceso de la consecución de la libreta militar. Es de recordar que los 60 distritos existentes estarán habilitados, a su vez, de manera presencial si así se prefiere. Para esta alternativa de trámite se han dispuesto a cerca de 300 funcionarios del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército.

Según la Ley 1861 de 2017, las empresas del país no está permitido exigir como documento obligatorio la libreta militar para vincular a un ciudadano a un trabajo o a un contrato estudiantil. El artículo 42 de ese apartado especifica que “las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo”. De la misma manera, la norma expone que las personas declaradas como no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas militares, tampoco están obligadas a definir su situación militar para acceder a un empleo.

“No se le puede exigir a nadie que vaya a vincularse a un trabajo o participar en un concurso con la libreta militar. Sin embargo, según la ley 1681, se establece un plazo de 18 meses para regular esa situación”, explicó Karla Escobar, directora del Departamento de Derecho Laboral en Cáez Muñoz Mejía, en el portal Asuntos Legales. En caso de que a un ciudadano se le pida este documento, a sabiendas de que no es necesario, el aspirante al empleo podrá poner la queja ante el Ministerio del Trabajo, incluso, interponer una acción de tutela por la negación a su derecho al trabajo.

Quienes se encuentren estudiando, destaca la normativa nacional, pueden acceder a la posibilidad de una libreta militar provisional. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe ser menor de 18 años o debe estar cursando una carrera profesional. La libreta provisional tiene una duración de dos años. En Colombia quedó establecido, desde 1986, que el servicio militar es obligatorio para los hombres, por lo que deben asumir este cargo en el Ejército, Armada Nacional, Policía Nacional, Fuerza Aérea o Inpec.





