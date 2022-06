Esposa de Rodolfo Hernández aseguró que admira a Lina Moreno de Uribe: “Ese es mi perfil”

Rodolfo Hernández junto a su esposa Socorro Oliveros; y el expresidente Álvaro Uribe y su cónyuge Lina Moreno. Fotos: campaña Rodolfo Hernández / AFP (archivo)

Falta menos de una semana para que los colombianos escogan a Rodolfo Hernández o Gustavo Petro como su nuevo presidente. Este domingo 12 de junio los candidatos tuvieron los cierres de sus campañas, en una jornada enmarcada por la ausencia de grandes eventos, y aguardarán por el desarrollo de la segunda vuelta, que será muy ajustada acorde a las últimas encuestas.

En el tramo decisivo de la contienda electoral la esposa de Hernández, Socorro Oliveros, ha sido tendencia por las declaraciones sobre cómo es la personalidad de su cónyuge y las diferencias que tiene con Petro. Además, esta estuvo recientemente en el programa ‘Los informantes’, de Caracol Televisión, hablando del papel que le gustaría asumir en caso de convertirse en la primera dama del país.

Según explicó, ella es una mujer recta al momento de obrar: “Doy ejemplo donde me toca siempre. Yo soy así”. Así mismo, indicó que es una gran admiradora de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe, y, curiosamente, reconoció que esta afirmación podría traerle problemas, pero ‘no le interesa’.

“Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además”, sentenció Oliveros.

Por último, dejó en claro que su marido no es misógeno o machista, como se lo ha señalado durante el periodo electoral, sino que, al contrario, le gusta “rodearse” de mujeres. La semana pasada, por ejemplo, Hernández dio a conocer que, en caso de ganar la Presidencia, el 50 % de su gabinete estaría conformado por funcionarias de este género, y aprovechó para recordar que la mayoría de su administración en la Alcaldía de Bucaramanga estuvo integrada por mujeres.

Socorro Oliveros ha estado casada con Hernández por 50 años, pero ha acostumbrado a mantener un perfil bajo, incluso durante el mandato de su esposo en Bucaramanga. Es diseñadora de interiores y actualmente se desempeña como gerente de la constructora HG, propiedad del hoy candidato presidencial.

Esto dijo la esposa de Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro:

La también jefa de campaña del ingeniero santandereano dio a conocer su opinión sobre el candidato del Pacto Histórico: “Que yo sepa no ha sido cercano. Es como cuando uno tiene un conocido, quizás amigo, pero no hay confianza y lo trata de lejitos y con cuidadito”. De igual modo, expresó que desconfía de él por cuenta de los comportamientos que ha tenido durante la segunda vuelta.

“Me deja un mal sabor, uno no puede ser como él es en la vida. Si quiere dirigir un país, los ataques no son la forma”, manifestó.

La pareja del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción expresó que el momento por el que atraviesa el país es coyuntural, por lo que no se debería seguir repercutiendo con modelos de odio: “Para dirigir una nación, más como Colombia, hay que unirnos y no dividirnos. Hay mucho odio, mucha pelea, no estoy de acuerdo, seguimos en lo mismo de toda la vida. Eso me tiene triste”.

“Tal vez él no me cuenta muchas cosas para no preocuparme, pero las redes sociales hacen que uno no sea ajeno a lo que ocurre en el día a día. El papa Francisco me dio un consejo que no olvidaré hasta el día que muera: no podemos perder ni la libertad ni la esperanza. Yo estoy convencida de eso. Cuidemos la libertad y no perdamos la esperanza”, concluyó.

