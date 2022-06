La esposa de Rodolfo Hernández opinó sobre Gustavo Petro: “Me deja un mal sabor”

En la imagen, Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández. Foto: archivo particular

El siguiente domingo se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirá quién será el próximo Jefe de Estado durante los próximos 4 años. Como contrincantes están Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Socorro Oliveros, la esposa y jefa de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, se expresó sobre el candidato Gustavo Petro, a quién señaló de hacer ‘política sucia’ de cara a la segunda vuelta.

“Que yo sepa no ha sido cercano. Es como cuando uno tiene un conocido, quizás amigo, pero no hay confianza y lo trata de lejitos y con cuidadito”, indicó Socorro sobre Gustavo Petro. Mencionó que desconfía de él debido a los comportamientos que ha evidenciado recientemente: “Me deja un mal sabor, uno no puede ser como él es en la vida. Si quiere dirigir un país, los ataques no son la forma”.

Para la pareja del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el momento por el que pasa el país es coyuntural, por lo que no se debería seguir repercutiendo modelos de odio y segmentaciones. “Para dirigir una nación, más como Colombia, hay que unirnos y no dividirnos. Hay mucho odio, mucha pelea, no estoy de acuerdo, seguimos en lo mismo de toda la vida. Eso me tiene triste”, indicó Socorro Oliveros.

Uno de los hechos que reiterativamente señalan los opositores del candidato presidencial, Petro, es que cuando opinan o están en contra del líder del Pacto Histórico, políticos y seguidores de Gustavo usan las redes sociales para atacar a quienes tienen una posición diferente a ellos. Sobre esto reflexionó la esposa del ingeniero Hernández.

“Tal vez él no me cuenta muchas cosas para no preocuparme, pero las redes sociales hacen que uno no sea ajeno a lo que ocurre en el día a día. El papa Francisco me dio un consejo que no olvidaré hasta el día que muera: no podemos perder ni la libertad ni la esperanza. Yo estoy convencida de eso. Cuidemos la libertad y no perdamos la esperanza”, mencionó Socorro Oliveros al respecto.

Se han evidenciado estrategias sucias, comentó Oliveros, respecto a las acciones que ha adelantado la campaña electoral de Petro de cara a las elecciones del 19 de junio.

“El contendor en esta segunda fase de campaña se ha caracterizado, particularmente, por una manera sucia de hacer política. Se le miente al electorado buscando desprestigiar al opositor, inculcando mentiras en la cabeza de la gente y desviándola de la verdad”, indicó la esposa del exalcalde de Bucaramanga, a la Revista Semana, al hacer referencia al reciente escándalo que se conoció sobre las reuniones del Pacto Histórico que fueron grabadas y filtradas. En ellas, se escuchaba a los integrantes del movimiento hablar de crear estrategias para sacar a sus rivales políticos de la carrera electoral.

Se debe recordar que en el transcurso de la semana pasada la esposa del exalcalde de Bucaramanga había hecho pública una carta en la que rechazaba los ataques que estaba recibiendo por el cuestionamiento del secuestro y asesinato de su hija Juliana Hernández.

“Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad”, dijo Oliveros, refiriéndose a la muerte de su hija, quien fue asesinada por la guerrilla del ELN cuando tenía tan solo 23 años de edad.

