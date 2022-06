Asesores de Rodolfo Hernández interrumpieron entrevista cuando le preguntaron por las acusaciones de corrupción

Periodista de Telemundo Rogelio Mora aclara detalles de entrevista con Rodolfo Hernández. Foto: Twitter Rogelio.

No le cesan las controversias al candidato presidencial Rodolfo Hernández. Esta vez, desde los Estados Unidos, donde aseguró que lo quería matar en Colombia, protagonizó una polémica luego de que dos de sus asesores interrumpieron una entrevista en vivo cuando el periodista le preguntó por el caso Vitalogic que hoy lo tienen en líos con la justicia de su país.

El diálogo que sostenía el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue con la cadena Telemundo con el presentador Rogelio Mora-Tagle. Ya en apartes finales de la entrevista, el comunicador lo cuestionó sobre las banderas anticorrupción que decía alzar pero que en su natal Colombia era investigado por presunta celebración indebida de contratos.

“Mire Rogelio, eso no me metieron uno, 200 procesos”, empezó a decir Rodolfo antes de que una de sus asesoras comunicacionales en Miami interrumpiera la entrevista argumentando que se había agotado el tiempo. “Se pasaron del tiempo, gracias”, señaló.

En ese momento, Rogelio dijo que le permitiera al candidato responder lo que le habían preguntado. “Si no queda inconcluso”, agregó el periodista mientras que otro sujeto, que aparentemente era un guardaespaldas de Hernández, se paró frente a la cámara y le entregó una botella de agua, mientras que este contestaba:

“Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos”, respondió Hernández, antes de asegurar que Rogelio lo quería desprestigiar por cuestionarlo sobre el caso que lo tiene imputado ante la Fiscalía General de Colombia.

“Total de que usted no puede pretender hacerme esa pregunta para desprestigiarme, cuando lo que yo he hecho es servirle, tengo el alma limpia, yo no he robado un peso, ni nunca me lo robaré”, afirmó Rodolfo Hernández.

Asesores de Rodolfo Hernández cortaron entrevista en vivo cuando le preguntaron por el caso Vitalogic

Luego de que la entrevista con Telemundo se viralizó en las redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. El contrincante electoral de Hernández, Gustavo Petro, lanzó duros comentarios y dijo que era una supuesta censura a la prensa: “¿Usted sabe lo que pasará en Colombia con este tipo de personas?. La guardia de asesores censuran a la prensa en esta entrevista”, señaló en Twitter.

Además, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, también cuestionó al exmandatario de la capital santandereana. “Un candidato al que hay que estar vigilando e interrumpiendo para que no diga algo que lo ponga en evidencia o para que no agreda a un periodista, no está en capacidad de ser Jefe de Estado”, trinó.

Luego de estos y otros cuestionamientos contra el candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta con casi 6 millones de votos, el periodista Rogelio Mora rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter y confirmó que Hernández no fue el que quiso detener la entrevista sino fueron los empleados que lo acompañaban. Es más, aseguró que, en todo tiempo, el aspirante le dio un buen trato.

“Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el Ingeniero Rodolfo Hernández: el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon”, aseveró en un trino.

Sobre Vitalogic

Hay que mencionar que el contrato al que se refería el periodista es del año 2016, tiempo en que se firmó un contrato entre dos importantes sujetos de la capital del Santander, por un lado, Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien se desempeñaba como contratista y por el otro, el gerente de la Empresa de Aseo Municipal de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias. En ese año, Hernández gobernaba la ciudad.

El motivo de la firma de este contrato tenía directa relación con la crisis sanitaria que tendría Bucaramanga, por el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco. Mediante José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAB se contrató a Jorge Hernán Alarcón Ayala por una cifra que alcanzaba los $344 millones de pesos. No obstante, esta no fue la gota que derramó el vaso, pues meses después apareció el hijo del candidato, Luis Carlos Hernández, quien trabajaba con Vitalogic y se presentó para un concurso de licitación en torno a este tema.

Ante este tema, la Procuraduría destacó: “se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”.

