El alcalde de Cali será investigado por la Procuraduría por presunta participación en política

A casi una semana de las elecciones presidenciales, la Procuraduría General de la Nación inició un proceso de investigación en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. En este caso, el argumento de la entidad tiene que ver con la presunta incitación del mandatario para que varios de sus funcionarios votaran por Gustavo Petro Urrego en los comicios del 19 de junio.

La polémica surge desde la denuncia impuesta por el representante Christian Garcés, quien impuso el recurso ante la Procuraduría asegurando que Ospina obligó a su gabinete a votar por el candidato de izquierda, además de este, se suman los señalamientos de otros funcionarios.

Garcés señaló: “radicamos denuncia ante Procuraduría General de la Nación para que se investigue al alcalde Jorge Iván Ospina por presunta participación en política. Esperamos que el organismo analice las denuncias que un reconocido periodista de Cali informó indicando que Ospina exigió a su Gabinete votar por Petro.”.

La Procuraduría General de la Nación iniciaría una evaluación de todos los datos que permitan evidenciar una posible incitación de Ospina, que avivara a los funcionarios de la alcaldía a votar por Petro. Esta situación tiene un amplio historial desde la crisis ocasionada por la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero, pues los señalamientos también apuntaron a Cali.

La polémica

Posterior a la suspensión de Quintero en Medellín, la Procuraduría inició diversas investigaciones que permitieran determinar si algunos líderes en otras municipalidades, también estaban incurriendo en irregularidades vinculadas con participación o proselitismo político.

Teniendo en cuenta dicho panorama, el periodista Miguel Ángel Arango Martínez publicó un artículo que denunciaba que desde el gabinete de Ospina habían señalado que el alcalde le había exigido presuntamente a sus subalternos que buscaran votos a favor de la campaña del Pacto Histórico, realizando una tarea a fondo y colmada de compromiso.

No obstante, esta no sería la única anotación, pues según Arango, la tarea encomendada era fundamental para que los funcionarios tuvieran estabilidad laboral y pudieran permanecer en su cargo. Supuestamente Ospina le pidió al gabinete dejar sus teléfonos a un lado para poder presentar el proyecto encaminado a dicha campaña.

Semanas atrás, el alcalde de Cali habló en Blu Radio y explicó que gracias a su función no podía opinar sobre temas relacionados con la contienda política, Ospina expuso: “es importante tener en cuenta que yo no debo como alcalde referirme a estos temas, pero solamente debo expresar que nosotros formamos parte de un proyecto de izquierda independiente autónomo que sabe efectivamente dónde están las transformaciones de una sociedad”.

No obstante, varios de sus familiares están involucrados con la campaña del Pacto Histórico, incluyendo su madre, quien ha adoptado importante papel de lideresa. Jorge Iván Ospina destacó la función de su progenitora, no obstante, explicó que evitaba relacionarse con este tipo de dinámicas, pues no eran de su competencia.

El mandatario vallecaucano recalcó: “también debo decir lo que hace mi mamá, ella lo hace en las correrías y en sus caminatas y en sus tareas, pero una cosa es su esfuerzo y otra cosa la alcaldía, mi mamá está metida de tiempo completo en la campaña del Pacto ella es líder y lideresa, ahí lo hace con mucho entusiasmo y yo como su hijo respeto”.

