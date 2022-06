“Yo no puedo apoyar a un señor misógino, machista, homofóbico”: el representante Juan Carlos Losada arremetió contra Rodolfo Hernández

Juan Carlos Losada arremete contra Rodolfo Hernández

En las últimas horas el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, se pronunció de manera radical sobre la candidatura de Rodolfo Hernández. Los señalamientos del congresista tienen que ver con las propuestas de Hernández y algunas salidas en falso respecto a su ideología, situaciones que también han sido foco de critica desde otros sectores.

El congresista cuestionó las alianzas entre la colectividad del Partido Liberal y Rodolfo Hernández, no obstante, uno de los focos de Losada fueron la pretensiones del candidato en caso de llegar a la presidencia. Temas como la eventual asignación de ministerios, la crisis medioambiental y la posición del exalcalde de Bucaramanga sobre la mujer, fueron los principales señalamientos de Juan Carlos Losada.

El primer apunte del cabildante tenía que ver con la polémica propuesta de Rodolfo Hernández de fusionar dos ministerios, considerando que eran lo mismo y gastaban mucho dinero al ser carteras separadas. Losada consideró que la mención de Hernández era una burla para el sector cultural y ambiental.

Respecto al tema, el representante mencionó: “yo nunca podría apoyar a un señor que pretende fusionar el Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Cultura y que se ríe de eso, que se burla del sector ambiental y el sector cultural de Colombia”.

Asimismo, el militante del Partido Liberal rechazó a Hernández por su referencias hacia la mujer y la desestimación que ha provocado hacia el genero femenino. Juan Carlos Losada tildó de homofóbico al candidato además de ratificar que no lo apoyaría en esta elección, citando: “yo no puedo apoyar a un señor misógino, machista, homofóbico, no lo podría apoyar”.

Del mismo modo, rechazó la postura del aspirante a la presidencia en relación al tema del fracking, pues si bien, el santandereano no se ha negado a este proceso de extracción, dejó la puerta abierta para la posible realización de pilotos que permitieran definir a futuro la manera en que se podría llevar a acabo la operación, “no podría apoyar a un señor que ha tenido ambigüedades absolutas con el fracking”, recalcó Losada.

La critica al partido

Entretanto, el representante criticó la postura de su partido y denunció que dentro del mismo los estaban limitando en torno a la libertad de expresión y la posibilidad de decidir. De igual forma, desafió Rodolfo Hernández para que tomara posición y asumiera que desde la colectividad de los liberales lo estaban apoyando y que de manera oficial se había concretado un pacto.

Losada pidió valentía para aceptar la situación por parte del contrincante de Petro, pues sostuvo: “por eso hoy tengo que decir en esta plenaria, porque al interior de nuestro partido nos han cerrado la posibilidad de expresión pública y el Partido Liberal entró de manera oficial a la campaña del señor Rodolfo Hernández y reto a ese candidato a que me contradiga y bajo la gravedad del juramento, si es que es tan valiente salga a decir que no ha tenido ningún contacto con el Partido Liberal”.

Finalmente el representante por Bogotá destacó que teniendo en cuenta el panorama apoyaría a Gustavo Petro en las urnas el próximo domingo 19 de junio.

