Supergiros rechaza la supuesta financiación de la campaña de Gustavo Petro

Este jueves 9 de junio, la empresa colombiana de giros nacionales e internacionales, Supergiros, rechazó de manera contundente las declaraciones del congresista Roy Barreras, que fueron filtradas a medios de comunicación y originaron una nueva polémica en medio de la contienda electoral, en las que aseguraba que la empresa caleña había apoyado la candidatura del líder de oposición y aspirante a la Presidencia, Gustavo Petro.

A través de un comunicado, la junta directiva de Supergiros rechazó la mención hecha por el senador del Pacto Histórico, quien ha sido uno de los miembros más activos en medio de la campaña electoral y el congresista más votado en las pasadas elecciones legislativas, en las que afirmaba que la empresa caleña había hecho aportes financieros a esta campaña durante la primera vuelta presidencial.

“La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna. Los apoyos económicos se deben registrar en los libros que las campañas están obligadas a presentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en esos documentos no podría existir registro de aporte económico alguno de la empresa, debido a que estos no se hicieron”, explicó el presidente de Supergiros, Édgar Páez.

Asimismo, las directivas de la empresa caleña rechazaron de manera tajante el uso del nombre de la compañía por parte de miembros de cualquier campaña política y aclararon que Supergiros era una empresa postal, con lo cual no hacían parte del sector financiero, como se sugería en el audio, a pesar de que tenían alianzas y relaciones comerciales con la banca colombiana, las cuales correspondían a una colaboración con las entidades de este sector.

Por su parte, el senador electo, Roy Barreras, se refirió al comunicado de la empresa de giros, aclarando que él no había mencionado en dichas grabaciones filtradas, en las que aparecía con miembros de la campaña del Pacto Histórico, que Supergiros hubiera hecho aportes financieros a las aspiraciones de Gustavo Petro.

“Si Supergiros escucha la grabación ilegal, oirá que jamás que había hecho aportes. Dije, y sostengo, que es buena idea democratizar al sector financiero, fortaleciendo el sector cooperativo, evitando monopolios. Siendo ese un consorcio respetable, podría hacerlo. Ellos lo saben”, indicó el congresista, Roy Barreras.

En la grabación filtrada en unas reuniones entre los líderes de campaña del Pacto Histórico, el senador señala: “La gente de Supergiros, que ya ayudó en primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva como pueden avanzar en un sistema cooperativo financiero. Le oyeron a Petro el tema de acabar el monopolio financiero. Y eso va de la mano de un aporte, que puede ser de 500, de 1000 millones de pesos”.

Estas declaraciones resultan cuestionables, debido a que las campañas políticas presidenciales no pueden recibir aportes de empresas, con lo que se estaría infringiendo la ley y llegado caso, se hubiera generado, también representaría un delito debido a que no está en las cuentas recibidas por el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, el líder de oposición, Gustavo Petro, desafió a la directora del medio nacional que reveló estas grabaciones, la periodista y cabeza de Semana, Vicky Dávila, a que encontrara en dichas grabaciones un fragmento en el que se lo vea a él cometiendo un delito o incitando a su equipo a hacerlo. A cambio, él ofreció dar un paso al costado en sus aspiraciones presidenciales.

“Le solicito a Vicky que saque una sola grabación mía en mis reuniones internas de las cuales posee todas las grabaciones donde indique o cometa un delito. Estoy dispuesto a renunciar a mi campaña si eso sucede”, aseveró el líder de oposición.

