Gobierno de Iván Duque respondió las críticas de la exministra de Cultura de Santos a los anuncios sobre el galeón San José

Lingotes de oro, vajillas floridas, espadas, un grial, cañones. Colombia reveló imágenes nunca antes vistas del galeón San José, hundido hace tres siglos en el Caribe con un gran tesoro.

El galeón San José ha sido tema de conversación durante toda esta semana, luego de que el presidente Iván Duque anunciara el pasado 6 de junio nuevos hallazgos cerca del navío hundido que implicaban tesoros y otras dos naves en el fondo del mar. Sin embargo, Mariana Garcés, exministra de Cultura, acusó al Gobierno de ‘reencauchar’ hallazgos que fueron reportados por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2015, información que fue confirmada por Roger Dooley a través de una carta.

Ante la acusación, el Gobierno nacional respondió a través de un extenso comunicado de 16 puntos en el que condenó el pronunciamiento de la exministra y calificó a Roger Dooley, representante de la compañía MAC, de ‘cazatesoros’. La respuesta fue publicada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y señalaron que a lo largo del mandato del presidente Duque se “fortaleció como ningún otro gobierno las capacidades propias de investigación, generó una política de protección al patrimonio cultural sumergido y ha avanzado en el inventario de galeones en aguas colombianas como nunca antes”.

Además, recalcaron que el actual mandatario a evitado la comercialización de las piezas culturales del San José, pues lo considera “un atentado a la historia, la cultura y foco de enormes litigios internacionales, incluso de tipo penal internacional”.

Respuesta Gobierno a exminsitra de Cultura

Cabe recordar que el pasado lunes el mandatario de los colombianos dio la noticia diciendo que “hemos encontrado dos embarcaciones adicionales: una que es del periodo Colonial y otra que, según los análisis preliminares, corresponde al periodo Republicano de nuestra historia. Esto ratifica por qué hoy las capacidades de la Armada de Colombia son robustas”. El hallazgo, según el presidente, se dio gracias a la inversión del Gobierno en un submarino con tecnología de última generación que Colombia diseñó y mandó a construir en Inglaterra para un uso exclusivo en esta misión.

Por su parte, la exministra señaló en una carta titulada ‘Nada nuevo bajo el mar’ que “el sitio visitado es el mismo que fue reportado desde 2015 y aunque hay que saludar las capacidades operativas de la Armada, las imágenes obtenidas no son comparables con la planimetría final que resultó de la operación de 2016 en donde pueden ser ubicados varios miles de objetos individuales, con un gran nivel de precisión”.

Ante esto, en el comunicado, desde la Presidencia de la República se planteó que “la muestra presentada por el señor presidente de la República Iván Duque Márquez, corresponde a tres minutos de cientos de horas de grabación realizadas durante la “Campaña de verificación no intrusiva para la seguridad del Bien de Interés Cultural Galeón San José”, adelantada por la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima y validada por miembros de la Comisión de Antigüedades Naufragas” y agregaron que en los próximos días presentarán el informe de verificación a la Comisión de Antigüedades Náufragas en pleno.

“El Gobierno lamenta que la exministra de Cultura del Gobierno Santos, Mariana Garcés, insista en que resultaba mejor feriar las piezas del Galeón San José haciendo trizas el patrimonio cultural, en vez de conservarlas como un valioso Patrimonio Arqueológico de Colombia para el mundo”, se lee en el pronunciamiento.

Las acusaciones de la exfuncionaria del Gobierno Santos van de la mano con las que hizo Roger Dooley a través de una carta que fue revelada por la W Radio. En ese documento Dooley recuerda que en el año 2015 él entregó al expresidente Juan Manuel Santos las coordenadas que permitieron el hallazgo del galeón San José y, al tiempo, que la empresa Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC) localizó el 27 de noviembre de 2015 las otras dos naves hundidas.

“Como observamos que no era el SJ (Galeón San José), continuamos con nuestra búsqueda y al día siguiente confirmamos que habíamos encontrado la capitana”, citó la emisora el pronunciamiento de Dooley en el cual se agregron imágenes y la ficha técnica de ese hallazgo.

También puede leer: Galeón San José: cuándo lo hundieron, cómo lo encontraron y qué papel desempeña España

Al respecto, la Presidencia también respondió y cuestionó al hombre. “¿Por qué los nuevos hallazgos informados hoy por el señor Dooley no fueron presentados en el informe final de exploración de MAC AG, si esto era una obligación legal? ¿Por qué el reconocido cazatesoros Roger Dooley envía a un medio de comunicación imágenes con coordenadas, si el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013 determina que: “todos los datos sobre coordenadas y, en general, sobre la ubicación material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, tendrán carácter reservado?”.

También cuestionaron que Dooley tuviera acceso a unas imágenes que debieron ser entregadas al Estado Colombiano y recalcaron que “desde junio del año 2018, MAC AG ha confirmado que el cazatesoros Roger Dooley NO hace parte de la compañía, NO la representa y NO es accionista o director. Solo actuó como consultor. Esto confirma que no existe motivo alguno para que este en posesión del material propiedad del Estado Colombiano”.

Concluyeron su respuesta señalando que “la historia de tres continentes se funde en la riqueza cultural del Galeón San José” y que por parte del Gobierno de Iván Duque “seguirán cumpliendo el mandato Constitucional de defender esta riqueza cultural colombiana, para el disfrute de la humanidad”.

SEGUIR LEYENDO: