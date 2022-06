Rodolfo Hernández se comprometió a que el 50% de su gabinete estará conformado por mujeres

Foto de archivo. Bogotá, Colombia, 24 de mayo, 2022. REUTERS/Luisa González

El exalcalde de Bucaramanga, pese a liderar las encuestas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha sido fuertemente criticado por sus comentarios respecto al rol de la mujer al interior de la sociedad colombiana. Varios sectores de feministas lo han señalado de machista y misógino, y lo cierto es que el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción no hace lo mínimo por cambiar la percepción.

Al ser invitado al debate feminista en Bogotá junto a Gustavo Petro, el ingeniero se negó, y sus menciones en la prensa y en redes no dan lugar a otro tipo de interpretaciones.

Uno de los episodios más sonados se dio el 25 de mayo, cuando Marcelo Cezán le preguntó al ingeniero, en conversación para la emisora Bésame, si creía en la labor de la mujer en el gobierno.

“No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno a la gente no le gusta, porque ven que es invasiva y que ella no fue a la que eligieron, eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, ella cree, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa, pero no estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía, no estamos pa’ eso, este próximo gobierno le toca ponerse las pilas a ahorrar”, respondió Hernández.

La grabación se difundió rápidamente a través de redes sociales y se hizo viral. Miles de usuarios manifestaron su desagrado ante las posturas del candidato a la presidencia y a razón de las críticas que han caído sobre sus propuestas de plan de gobierno, ha manifestado recientemente en su cuenta de Twitter que el 50% de su gabinete estará conformado por mujeres, como en su tiempo al frente de la alcaldía de Bucaramanga.

El 50% de mi gabinete estará conformado por mujeres, como lo hice en la alcaldía de Bucaramanga 👩🏻👱🏻‍♀️👩🏽🫶🏻



No les voy a fallar! ☝🏻🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/EIqkQtyklp — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

Su comentario ha tomado mucha más fuerza que la misma grabación en la que no daba lugar al papel protagónico de la mujer en las esferas del poder. La gente ha comentado que dicha información no es totalmente cierta y que es solo una artimaña de su campaña para captar la atención del público femenino.

Según informes de Colombiacheck, durante su periodo como alcalde de Bucaramanga, de un total de 15 funcionarios, solo 7 eran mujeres. Es decir, un 46.6% que no se acerca ni poco al 50% que ha asegurado el candidato en su trino del 7 de junio.

A estos números se les suman las cifras referentes a los gerentes y directores de los institutos descentralizados. De 27 funcionarios, 15 eran mujeres, es decir, 55.5%. Y los datos de las mujeres funcionarias de las secretarías, agregando a las jefes de oficinas y las directoras y gerentes de instituciones descentralizadas, corresponden a un total 15 mujeres, es decir, el 53.5%.

Así pues, la afirmación del ingeniero no cuenta con respaldo suficiente, y si bien sí superó el umbral que exige la ley 581 del 2000 o “Ley de Cuotas”, que reglamenta “la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y de los cargos de otros niveles decisorios serán desempeñados por mujeres”, no es cierto que tuviese un gabinete con el 50% de mujeres.

El 31 de mayo, Hernández dio entrevistas a Blu Radio y Caracol Radio, y aclaró que lo que dijo sobre las mujeres en aquella conversación con Cezán fue tergiversado. Fue enfático en que en su Alcaldía “el 50% o un poquito menos eran puras mujeres”.

