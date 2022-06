“Rodolfo Hernández representa el continuismo de Duque”: aseguró Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro

Alfonso Prada. Foto: Colprensa

A días de la segunda vuelta para decidir el próximo Presidente de la República, el jefe de debate de la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, Alfonso Prada, habló sobre el desafío de conquistar a las abstencionistas en las elecciones del próximo 19 de junio.

El exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos se unió al proyecto político del líder de la coalición del Pacto Histórico, quien recibió una invitación del candidato con el objetivo de ser enlace con otras fuerzas políticas y robustecer los apoyos de los movimientos de izquierda.

En diálogos con El Espectador, Prada indicó que el exalcalde de Bogotá debe hacer un mensaje más sencillo, pero con el mismo contenido sólido. A diferencia del discurso del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, al que calificó como vacío y populista. Prada dejó claro que el voto de las mujeres y de la juventud será clave para lograr la victoria.

Además, el jefe de debate de campaña contó las reacciones que tuvieron con los resultados en la primera vuelta, “fue natural, le sacamos dos millones 700 mil votos al segundo. Eso son 12 puntos de diferencia y los científicos de las estadísticas dicen que cuando uno saca más de 10 puntos en la primera vuelta, en la segunda es prácticamente elegido presidente de la República”.

Por esta misma razón Prada asegura la seguridad que tiene la campaña para enfrentar la segunda vuelta, entendiendo la reacción de la gente porque la sorpresa fue la pésima campaña que hizo el candidato Federico Gutiérrez. Y Hernández quedó de segundo sin discurso y pasó al líder de Equipo por Colombia en una semana.

Con respecto al millón de votos que la campaña necesita para la segunda vuelta, el exfuncionario del gobierno de Santos señaló que, “Petro arranca con un poco más de ocho millones 500 mil votos a su favor. Técnicamente nos faltaría solo un millón y medio. El objetivo de la campaña no es solo alcanzar esa cifra. Es, más bien, conquistar otros votos”.

“Rodolfo Hernández tiene hoy el apoyo del uribismo duro. Si usted observa, él ganó en todas las zonas donde ganó el “No” en el Plebiscito en 2016. Él estaba recibiendo unos apoyos que pedían que expulsara al uribismo. Esa es la contradicción de un proyecto que no tiene una causa sólida ni discurso, y tampoco contenido”, aseguró Prada.

De igual manera, Alfonso afirmó que, “la ultraderecha se siente cómoda y tranquila con Rodolfo Hernández, él representa el continuismo de Duque. En contraste, la alternativa que ofrece Gustavo Petro es mucho más pluralista y amplia: acá caben los liberales, las organizaciones progresistas y las sociales”.

Finalmente, el jefe de campaña de Petro pronunció para el diario que un candidato que dice que la mujer debe estar en la casa y no en el Gobierno es retrógrado, pues el candidato no es liberal y tampoco de centro, porque no desarrolla los preceptos democráticos y constitucionales de los derechos. Es una persona que se enorgullece de captar dinero de los pobres con hipotecas de viviendas, que celebra esa esclavización.

