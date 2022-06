Presentadora de Día a Día aseguró que están promocionando productos con su nombre de manera fraudulenta

Catalina Gómez, presentadora colombiana. Foto: Instagram @apuntesdecata

Varias han sido las veces en las que diferentes figuras de la industria del entretenimiento nacional han debido alzar su voz en las redes sociales para advertir a su público de falsas publicidades o estafas que se hacen a su nombre, generalmente con la promoción de productos para supuestamente perder peso.

En esta oportunidad, fue Catalina Gómez quien desde sus Historias en Instagram hizo una importante aclaración sobre productos adelgazantes que están ofreciendo a su nombre, cosa con la que ella no está relacionada.

De este modo, la presentadora replicó un post publicitario aparentemente realizado por alguien llamado ‘Dr. Kurra’ y en la imagen se leen las siguientes frases: “¿Cómo sentir ligereza y confianza en uno mismo?... Catalina Gómez: ¡la pérdida de peso más rápida! ¡no exceda la dosis recomendada!”. En el post no se especifica qué clase de producto adelgazante es el que se está promocionado y dicha publicación también aparece con la fotografía de la paisa.

Entonces, la presentadora replicó esta información para escribir sobre la imagen: “Falso, mentira”.

Catalina Gómez, presentadora de Día a Día asegura que están promocionando productos con su nombre de manera fraudulenta. Foto: Instagram

Otras famosas como Carolina Cruz y Yaneth Waldman también han hecho denuncias similares en el pasado:

Vale recordar que, en el pasado otras presentadoras como Carolina Cruz y Yaneth Waldman también han informado del uso fraudulento de su imagen y nombre para la promoción de productos adelgazantes. Ambas también han advertido a sus seguidores al respecto para que no caigan en estas estafas.

“Hay una gente que está utilizando mi imagen y mi nombre para vender unos productos, unas pastillas para adelgazar. No los conozco, no los he utilizado, no tomo pastillas para adelgazar. Son unos estafadores, son unos delincuentes, no se dejen engañar”, dijo Waldman sobre su caso en el año 2017.

La alerta de Carolina Cruz realizada en abril de 2022:

A través de Instagram, Carolina Cruz denunció que están usando su imagen para estafar a usuarios de internet. FOTOS: Vía Instagram (carolinacruzosorio)

Un repaso por la carrera como presentadora de Catalina Gómez:

La paisa cuenta con una nutrida carrera en la presentación y ha plasmado su talento al respecto en diferentes canales de la televisión nacional. A principios de los 2000, por ejemplo, se desenvolvió como presentadora para un programa de Teleantioquia que tenía por nombre ‘Muy masculino’.

Posteriormente, y por aquella misma época, continuó desarrollando su talento y carrera en el Noticiero CM& (Canal 1), valga aclarar, que para temas de entretenimiento.

Sin embargo, la audiencia colombiana la ha visto por largo tiempo como presentadora de ‘Día a día’, producción mañanera que se emite por Caracol Televisión. Otras figuras de la presentación como Carlos Calero y Carolina Cruz también hace acto de presencia en el programa.

En sus redes sociales la paisa constantemente da cuenta de lo mucho que disfruta su trabajo en ‘Día a día’, publicando fotografías y videos con sus compañeros de labores, invitados y sobre las diferentes actividades que realizan para mantener a la audiencia colombiana conectada con el matutino, que ya lleva 20 años presente en la pantalla nacional.

