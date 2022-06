Nuevo enfrentamiento entre Epa Colombia y Yina Calderón: “Ya le dije a cada una lo que tenía que decirles”

Dos de las figuras más mediáticas de Colombia, Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, y Yina Calderón, protagonizaron una nueva pelea en las redes sociales debido a su polémica relación.

Recientemente, en historias de su Instagram, la empresaria de Keratinas inició a manipular una consola usada por los Dj´s, como ejemplo de la manera para mezclar en vivo varias canciones de guaracha. Con esto decidió retar a la exprotagonista a un enfrentamiento con ella en un toque en vivo, cuestionando su talento como Dj.

“Yina lo más bonito de todo es tocar en vivo para cobrar esos 5 palos o si no regálemelos a mí para yo regalarlos a la gente (…) Te reto querida a que me dejes callada con tu mezcla en vivo, quiero ver cómo mueves los canales de los platos, sino ven te enseño gratis”, pronunció en sus redes sociales.

Además, Epa Colombia expresó: “Amiga, quiero que anotes en tu cuaderno porque yo, la ‘Epa Colombia’, te voy a enseñar a tocar como DJ. Esta controladora mezcla 2 canales en vivo. Dele ‘play’, y se fue”.

Por su parte, Calderón a través de sus historias de la misma red social respondió a una dinámica de cuestionamiento. La exprotagonista no mencionó a quién dirigía su mensaje, sin embargo, para muchos seguidores su intención fue clara, por la imagen y el texto. “Amiga: No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige qué quieres ser”.

“Estoy feliz, y esa felicidad, a veces, le pica a otras personas. Pero ya se lo dije cuando hablé del tema de Lina, ahorita estoy enfocada en lo mío. La etapa de ‘pelea, pelea, tras pelea’, ya le dije a cada una lo que tenía que decirles. Y poco a poco, se vienen dando cuenta, que yo tenía la razón y que la máscara se les iba a caer. Pero ya, punto, dejo el tema hasta ahí. Yo solo necesito tocarle a mis seguidores y listo. Concentrada en lo mío y en lo que toca”, concluyó Yina.

Hermana de Yina Calderón habló de las peleas que tuvo con Epa Colombia por sus queratinas

Juliana, la menor de la familia Calderón Ome y quien tiene su propia marca de productos capilares, por la cual tuvo hace varios meses un fuerte cruce de comentarios con la polémica influenciadora bogotana.

De acuerdo con lo expuesto por la joven, que también es abogada en formación, muy afectada se sintió por las declaraciones que hizo Daneidy sobre sus queratinas, al asegurar que quiso copiar su fórmula y hasta su presentación.

“La gente me pregunta que si es fácil emprender y la verdad es que no. En mi caso, Epa Colombia estaba en su furor y cuando yo saque mis queratinas fue duro, porque ella comenzó a decir que yo hacía reenvase de sus productos o que mis queratinas eran malas, muchas cosas. Lo peor es que toda la gente se fue en contra mía y me trataban muy mal, los comentarios eran muy negativos y por eso me sentía muy deprimida”, expresó.

A pesar de que en su momento Juliana Calderón le respondió de la misma manera y atacó la fórmula de las ‘Keratinas Epa Colombia’, en su reciente declaración se mostró mucho menos agresiva y hasta dijo entender la postura de su colega, pues según ella “cada quien defiende sus propios intereses”.

