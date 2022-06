Luisa Fernanda W se cansó de las críticas: “Soy una persona muy tolerante, pero desde que estoy embarazada, no”

Luisa Fernanda W, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W vivirá por segunda vez la experiencia de ser madre, al lado de su pareja -Pipe Bueno- espera su segundo hijo, de quien asegura desconocer por el momento su sexo. Es de recordar que, en octubre de 2020 la creadora de contenido y el cantante de música popular tuvieron a su primogénito, Máximo.

Si se habla del contenido que la paisa ofrece en sus redes sociales, a lo largo de todos estos años en los que ha llevado el título de ser una figura pública, Luisa Fernanda Cataño Ríos -su nombre de pila- ha realizado videos para YouTube e Instagram de diferentes temáticas: comedia, maquillaje y, por el último tiempo, se ha enfocado en la publicación de videos sobre outfits.

Empero, sus looks siempre generan conversación entre los usuarios, ya sea porque los aman o los odian con pasión. Varias han sido las veces en las que la también empresaria ha dado respuesta a los comentarios negativos y este martes 7 de junio volvió a poner el tema sobre la mesa para resaltar que, por cuenta de su embarazo, se siente más intolerante a esta clase de mensajes.

“Desde que estoy embarazada, estoy intolerante. Yo soy una persona muy tolerante, pero desde que estoy embarazada no... Hay gente que comenta cosas... y toca ¡bum! responderles porque pues, la intolerancia del embarazo. Dios, perdóname. Y discúlpenme ustedes también cuando a veces no me la dejo montar, es que maric* ya, pero creo que es el embarazo”, expresó la paisa desde sus Historias en Instagram.

Y bueno, hablando precisamente de las respuestas que Luisa Fernanda W le ha dado a sus críticos, este martes 7 de junio publicó un reel en Instagram sobre un outfit que tuvo su inspiración en La Barbie. Al ver entre los comentarios, una usuaria le escribió: “Esa tipa no tiene oficio”. Enseguida, la creadora de contenido manifestó que la que no tenía oficio era ella y la definió como una desocupada.

“Este es mi oficio, aquí la que no tiene oficio criticando es usted... póngase a trabajar. Desocupada”, fueron las palabras de la influenciadora sobre la crítica recibida.

¿Cuándo se supo de la noticia del segundo embarazo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?:

El pasado martes 31 de mayo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confirmaron la noticia de que vivirán la experiencia de ser padres por segunda vez, luego de varios meses de especulaciones de parte de sus seguidores y medios de comunicación sobre el tema.

De este modo, desde sus respectivas redes sociales la pareja publicó un video con el que dieron cuenta de la noticia, en lo corrido de las imágenes se le escucha a la influenciadora paisa decir: “La familia se nos creció, han sido días hermosos, pero también días en donde los síntomas han estado a flor de piel”.

La empresaria y el también actor, además de compartir como pareja, también han trabajado en conjunto musicalmente con el lanzamiento del tema ‘Vienes o voy’, estrenado en febrero pasado. No hay que dejar por fuera tampoco que poseen un restaurante llamado Rancho MX.

